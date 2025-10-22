Especial ‘Gente viajera’ desde el Parque Minero de Riotinto de Huelva

Gente viajera visita Huelva para dar a conocer la diversidad y riqueza de una provincia que lo tiene todo: marismas espectaculares, kilómetros de playas, pueblos llenos de historia, naturaleza, gastronomía y un legado minero de fama internacional.

Huelva, tierra de contrastes y belleza singular

El Parque Minero de Riotinto ofrece una experiencia única: viajar en un tren histórico por paisajes de otro planeta, descubrir las entrañas de la tierra en la Mina Peña de Hierro o visitar la recreación de una auténtica casa victoriana del siglo XIX. Todo ello, rodeado de un entorno natural incomparable que combina la huella industrial con la belleza de los colores rojizos del río Tinto.

Durante el programa, Carles Lamelo conversará con David Toscano, presidente de la Diputación de Huelva, y con Ana Delgado, presidenta de la Agencia “Destino Huelva”, para conocer los nuevos proyectos de promoción turística de la provincia y el papel del turismo sostenible en el desarrollo del territorio.

Los colaboradores del programa acompañarán a los oyentes en un recorrido por los rincones más singulares de Huelva: sus playas infinitas, su gastronomía basada en productos del mar y de la sierra, sus paisajes naturales y su legado cultural.

Huelva, destino de experiencias

Desde la Cuenca Minera hasta la costa de Doñana, Huelva es un destino que combina historia, naturaleza y emoción. El programa de Gente viajera permitirá descubrir por qué este territorio andaluz es una referencia en turismo interior, cultural y sostenible.

No te pierdas este sábado 25 de octubre, desde las 12:00 del mediodía, el programa especial de Gente viajera con Carles Lamelo, en directo desde el Museo Minero del Parque Minero de Riotinto.

Puedes escucharlo en Onda Cero, en nuestra wev, en la app y en nuestro canal de YouTube. Con la colaboración institucional de la Agencia Destino Huelva.