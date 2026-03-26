Especial 'Gente viajera' con Carles Lamelo desde Calvià

Este domingo a partir de las 12.00h, Gente Viajera emite un programa especial en directo con Carles Lamelodesde el hotel Zel Mallorca en Palmanova Palmanova.

Hablaremos de sus playas de aguas cristalinas, como Santa Ponça o Palmanova, de sus pequeñas calas escondidas que ofrecen rincones más íntimos para quienes buscan tranquilidad o del verde de los pinares y las montañas cercanas, que crean un paisaje diverso y lleno de matices.

Un escenario único, referente dentro de la isla

Más allá de su litoral, Calvià conserva un valioso patrimonio histórico y cultural. El casco antiguo, con su iglesia de piedra y sus calles tradicionales, refleja la esencia mallorquina más auténtica.

Prueba de ello son rincones con historia como el Faro de Cala Figuera, construido en 1847 y situado en Cala Figuera; La Cruz del desembarco, más conocida como la "Cruz de Santa Ponça"; o la Parroquia Sant Joan Baptista, de estilo neogótico, que fue construida a finales del s. XIX.

Además, Calvià destaca por su apuesta por la calidad y la sostenibilidad, integrando modernas infraestructuras con el respeto por el entorno. Su amplia oferta gastronómica, basada en productos locales y sabores mediterráneos, completa la experiencia.

Programa especial con el turismo de Calvià como eje central

Por nuestros micrófonos, entre otros, el conseller de Turismo de las Illes Balears, Jaume Bauzá, quien abordará la estrategia turística del archipiélago, y el alcalde de Calvià, José Antonio Amengual, que acercará a los oyentes la realidad y los atractivos del municipio.

También conoceremos de cerca las experiencias concretas que enriquecen la oferta del destino, como el turismo familiar, con la participación de Rafael Abraham, director de Marineland Mallorca, o la gastronomía local, representada por Antonia Torres, gerente de la IGP sobrasada de Mallorca.

El programa cuenta también con la participación de los colaboradores habituales del espacio, como Víctor Herranz, Enrique Domínguez Uceta, Irene González y Ángel M. Bermejo, quienes aportarán análisis, recomendaciones y propuestas de viaje tanto nacionales como internacionales.

Calvià, un destino versátil

Ya sea para relajarse junto al mar, explorar la naturaleza o sumergirse en la cultura balear, Calvià, se presenta como un destino versátil que cautiva a todo tipo de viajeros.

Recuerda, este sábado a partir de las 12.00, descubre el encanto de Calvià en Gente viajera en directo con Carles Lamelo desde el hotel Zel Mallorca en Palmanova.

Con la colaboración de la Fundación Turismo Responsable de Mallorca, la Agencia de Estrategia Turística de las Islas Baleares, el Ayuntamiento de Calvià y Meliá Hotels International .

Puedes seguir el programa en directo en Onda Cero, nuestra web y la app, y el canal de YouTube de la emisora.