Especial de 'Gente viajera' desde Cabezabellosa: descubre el Valle del Ambroz y el norte de la provincia de Cáceres

Este domingo 14 de junio a partir de las 12.00, Gente viajera estará en directo desde Cabezabellosa, una localidad situada en un entorno privilegiado del norte de la provincia de Cáceres, para acercar a los oyentes algunos de los paisajes, tradiciones y propuestas turísticas más destacadas de esta zona de Extremadura.

A lo largo del programa recorreremos el Valle del Ambroz, uno de los destinos más atractivos del interior peninsular, donde naturaleza, historia y cultura conviven en perfecta armonía. Un territorio que invita a disfrutar de sus bosques, rutas senderistas, pueblos con encanto y una gastronomía profundamente ligada a la identidad de la comarca.

El atractivo turístico del norte de Cáceres

Durante esta edición especial conoceremos algunos de los principales recursos turísticos del norte cacereño, una zona que destaca por la diversidad de sus paisajes y por la conservación de su patrimonio histórico y cultural.

Además, descubriremos propuestas para disfrutar de la naturaleza en cualquier época del año, así como iniciativas que contribuyen a impulsar el desarrollo turístico sostenible de la provincia. También pondremos en valor el trabajo que realiza la Diputación de Cáceres para promocionar estos destinos y acercarlos a viajeros de toda España.

El programa contará con entrevistas y testimonios que permitirán conocer de primera mano las oportunidades que ofrece este territorio a quienes buscan experiencias auténticas, alejadas de las rutas más masificadas.

Gente viajera, en directo desde Cabezabellosa

Este domingo, acompaña a Carles Lamelo y a todo el equipo de Gente viajera en un recorrido radiofónico por algunos de los enclaves más especiales del norte de la provincia de Cáceres.

Puedes seguir el programa en directo en Onda Cero, nuestra web y la app, y nuestro canal de YouTube YouTube de Onda Cero.

Con el patrocinio de la Diputación de Cáceres.