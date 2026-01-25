La ciudad de Ibiza refuerza su atractivo cultural todo el año con la apertura de su Parador

“Es el mejor momento para venir a conocer y poner en valor los bienes declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en la ciudad de Eivissa”. Así ha definido el alcalde, Rafa Triguero, este año para la capital de las pitiusas. Un año decisivo para la proyección cultural y turística de Ibiza.

“El Parador Nacional de Ibiza va a ser el buque insignia de la red de Paradores”, admite Triguero durante una entrevista en Gente Viajera. Este será el primer Parador de las Islas Baleares, ubicado en el recinto amurallado de Dalt Vila, un único y exclusivo conjunto urbano declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Será el próximo 10 de marzo cuando abra sus puertas oficialmente, aunque los residentes de la isla y del conjunto de Baleares podrán disfrutar de dos semanas de puertas abiertas a partir del 23 de febrero. “Se esperan unas reservas del 85% de ocupación y unas 41 habitaciones”, afirma Triguero. “Es algo que añade más valor aún a este recinto amurallado, convirtiéndolo en un recinto hotelero abierto los 365 días del año. Es el mejor momento para venir a conocer y disfrutar de nuestra tierra”, reitera.

Una de las joyas de la corona de estas jornadas de puertas abiertas son las visitas teatralizadas “para que todo el conjunto de vecinos de nuestra tierra pueda reconocer nuestro legado, historia y cultura”, afirma el alcalde. “Va a ser un año muy especial a partir del 23 de febrero”.

Más allá del Parador, el alcalde destaca que actualmente la ciudad se encuentra en un proceso importante de modernización y transformación, y actualmente se está llevando a cabo la mayor inversión pública en el recinto amurallado de la historia de la ciudad, renovando calles, infraestructuras, accesos y plazas, así como dotándolo de nuevos recintos y espacios culturales como Sa Peixateria, y renovando el tradicional Mercat Vell para devolver protagonismo a la Marina. Toda esta inversión es la semilla para recuperar estos barrios, a lo que sin duda contribuirá notablemente el Parador.

Parador Nacional de Ibiza | Paradores

Un destino deportivo y cultural todo el año

Ibiza refuerza además su perfil como destino deportivo durante todo el año. La Cursa Patrimoni d’Eivissa es una cita ya clásica que aúna deporte, cultura y paisaje, recorriendo algunos de los rincones más emblemáticos del casco histórico de la ciudad. Una carrera popular que pone en valor el patrimonio de Ibiza mientras llena sus calles de ambiente y participación. Asimismo, el alcalde recuerda la inauguración de “instalaciones deportivas”, como “un campo de fútbol y un complejo de tenis en la ciudad de Eivissa”.

Otro de los principales ejes del año se centra en la gestión de flujos turísticos. Según el alcalde, en estos momentos se está haciendo “un gran trabajo en digitalización” y análisis de datos para segmentar visitas y favorecer una mejor convivencia con los residentes, entre otros. “Lo que queremos es que las visitas sean más amables y que puedan convivir mejor con todos nuestros residentes.”

Ya en el ámbito cultural e institucional, Ibiza ha firmado una alianza con cuatro ciudades del Mediterráneo. Una colaboración que busca “plantear una candidatura transnacional”, junto con otras ciudades de Italia y Turquía para reforzar la proyección internacional de estos recintos amurallados.