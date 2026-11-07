Los valles frigios: un viaje por las huellas de una civilización milenaria

Ankara, capital de Turquía, es el punto de partida para explorar el antiguo territorio frigio, que se extendía por buena parte de Anatolia occidental. La primera visita es el Museo de las Civilizaciones de Anatolia, donde se conserva una reproducción de una de las grandes tumbas frigias y una representación de la diosa Madre, Cibeles, acompañada de sus característicos leones. Desde la capital, la ruta continúa hacia Gordion, situada a unos 90 kilómetros al oeste y antigua capital del reino frigio. Sus restos están inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco.

Ankara, señal indicando el camino al Museo de las Civilizaciones de Anatolia | Pexels

Gordion, la capital de los reyes Gordias y Midas

Gordion está vinculada a dos figuras conocidas de la historia y la mitología: Gordias, relacionado con el famoso nudo gordiano, y Midas, el rey que convertía en oro todo lo que tocaba. Entre sus vestigios destaca una puerta fortificada de 10 metros de altura, considerada la más espectacular de la Edad del Hierro. También se ha encontrado en su zona residencial el mosaico coloreado más antiguo conocido. El paisaje que rodea la antigua ciudad está marcado por más de un centenar de túmulos funerarios. Uno de los más importantes, atribuido a Gordias, permite acceder a una cámara mortuoria donde se conserva una estructura de madera considerada la construcción de madera más antigua que se mantiene en pie.

Tumba de Midas | Pexels

Midas Sehri y las tumbas monumentales de Yazilkaya

Otro enclave fundamental es Midas Sehri, situado sobre el pueblo de Yazilkaya. Sus paredes rocosas verticales albergan numerosas tumbas excavadas en la piedra, algunas con fachadas monumentales que recuerdan a las de Petra. Entre ellas destaca la conocida como Tumba de Midas, de unos 2.800 años de antigüedad y 17 metros de altura. El recinto también conserva pasadizos que conducen a grandes cisternas y un gran trono escalonado.

El Camino Frigio y los monumentos de Arslantas y Arslankaya

Los Valles Frigios también ofrecen un recorrido por la naturaleza a través del Camino Frigio, una red de senderos señalizados que suma 500 kilómetros y converge en Yazilkaya. La ruta permite descubrir formaciones rocosas que recuerdan a Capadocia y otros monumentos como Arslantas, donde se conserva el relieve de un enorme león tras el derrumbe de una tumba. También destaca Arslankaya, un pitón rocoso tallado en forma vertical cuya fachada muestra a Cibeles con sus leones y dos esfinges. En la parte posterior aparece una gran leona. El recorrido permite acercarse a los restos de una civilización que dejó numerosos testimonios arquitectónicos y funerarios en el paisaje de Anatolia.

El audio completo de este viaje de Ángel Martínez Bermejo por los Valles Frigios se puede escuchar en Onda viajera, el programa de viajes de Onda Cero que se emite los sábados y domingos de 12:00 a 14:00 horas, presentado por Carles Lamelo.