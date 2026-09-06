Siculiana y Torre Salsa: playas salvajes, castillos y gastronomía en Sicilia

Siculiana Marina es la playa más cercana al pueblo, con ambiente marinero y familiar. Muy cerca aparecen Giallonardo y Le Pergole, esta última accesible por pequeñas carreteras entre campos, viñas y cultivos, con una costa poco desarrollada y restaurantes sencillos frente al mar. El gran tesoro natural es Torre Salsa, una reserva gestionada por WWF entre Siculiana Marina y Eraclea Minoa, con varios kilómetros de costa protegida, dunas, acantilados y arena.

“En Siculiana las playas no son solo para bañarse; son para mirar la tierra, la roca, el color del mar y entender que todavía queda Mediterráneo sin domesticar.”

Restaurante La Scogliera en Siculiana Marina | Víctor Herranz

Una cocina entre el mar y el interior

La gastronomía combina pasta con frutos del mar, pescado fresco, pulpo, sardinas, pez espada, atún y ensaladas marineras. En el interior, Raffadali aporta otra identidad ligada al pistacho, la almendra y los dulces. “En Sicilia no comes solo para alimentarte; comes para entender la historia del sitio: el mar en el plato, el pistacho del interior, la almendra, el aceite, el vino y la sobremesa.”

Puerto de Siculiana Mariana - Sicilia | Víctor Herranz

Chiaramonte, bodas medievales y memoria del pueblo

El castillo Chiaramonte domina Siculiana desde lo alto. Su historia está ligada a Federico Chiaramonte, barón de Siculiana y a la boda celebrada allí en 1311 entre Costanza Chiaramonte y Brancaleone Doria. Ese episodio ha quedado asociado a la identidad actual de Siculiana como “ciudad de los esposos”, vinculando el castillo con la idea de matrimonio, pacto y buena fortuna. “El castillo Chiaramonte te recuerda que en Sicilia cualquier pueblo pequeño puede esconder una novela medieval.”

Baglio Capo 1800 | Víctor Herranz

Baglios, Cristo Negro y hospitalidad siciliana

Otra forma de entender la zona es alojarse en un baglio, una antigua finca rural siciliana organizada alrededor de un patio y vinculada históricamente a la actividad agrícola. El Baglio Capo 1800, relacionado con el barón Agnello y que ahora regenta Francesco Caruana, conserva esa conexión con olivos, almendros, naranjos, viñas y trigo.

La identidad popular se completa con el Santuario del Santissimo Crocifisso y la devoción al Cristo Negro de Siculiana, cuya fiesta principal se celebra en torno al 3 de mayo. “El Cristo Negro no es solo una imagen religiosa; es una forma de entender cómo Siculiana se cuenta a sí misma.”

Todo ello configura una Sicilia para recorrer sin prisa, entre playas, historia, campo, gastronomía y una hospitalidad que forma parte de la experiencia.