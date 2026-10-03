Los paisajes de agua de La Mancha

"Las tierras del vino son la piel de un subsuelo húmedo y ardiente, con mucha agua" afirma Enrique Domínguez Uceta. Buena parte del agua de La Mancha se encuentra bajo tierra. Las aguas subterráneas, cuando afloran, generan paisajes que justifican el viaje. Uno de los ejemplos más singulares está en el Campo de Montiel, donde se considera que nace el Guadiana Alto, en el manantial de la Laguna Blanca. El agua procedente del subsuelo da lugar a las Lagunas de Ruidera, un oasis de origen kárstico declarado parque natural. El paisaje está formado por quince lagunas escalonadas a lo largo de casi treinta kilómetros, con pequeños saltos de agua, cañaverales y aguas verdosas. La carretera que sigue las lagunas permite recorrer el entorno, con zonas de baño, miradores y rutas senderistas. Al terminar las lagunas, el Guadiana desaparece bajo tierra. Según Domínguez Uceta, «no hay cauce durante unos 30 kilómetros», hasta que el río vuelve a aparecer en los Ojos del Guadiana, en Villarrubia de los Ojos.

Lagunas de Ruidera | OC

Las Tablas de Daimiel, un humedal único

El agua vuelve a tener cauce camino de las Tablas de Daimiel, un Parque Nacional y «un ecosistema prácticamente único en Europa». Las láminas de agua se generan por los afloramientos de los ríos Cigüela y Guadiana. Este humedal es especialmente importante para las aves migratorias y cuenta con carrizos, cañas y tarayes. «El agua es tan lisa que parece una tabla y es un espejo del cielo», describe Uceta. Las pasarelas de madera permiten recorrer el espacio y observar especies como patos colorados, somormujos y garzas.

Aves acuáticas en las Tablas de Daimiel | OC

Lagunas, volcanes y aguas minerales

La presencia del agua también se manifiesta en lagunas superficiales de Alcázar de San Juan y Villafranca, así como en las lagunas de origen volcánico del Campo de Calatrava. Allí se calculan unos trescientos edificios volcánicos y existe un Geoparque Mundial de la UNESCO llamado Volcanes de Calatrava. Entre sus paisajes destaca la Laguna de la Posadilla, cerca de Valverde, un maar freatomagmático de unos 500 metros de diámetro y casi 100 de profundidad, declarado Monumento Natural. En Puertollano, la Fuente Agria ofrece agua mineral con gas. Es un manantial de aguas ferruginosas con efervescencia natural gracias al gas carbónico de origen volcánico.

Uno de los volcanes que forman parte del proyecto "Geoparque Volcanes de Calatrava" | OC

Puedes escuchar el audio completo de este reportaje de Enrique Domínguez Uceta en Onda viajera, el programa de viajes de Onda Cero que se emite sábados y domingos de 12:00 a 14:00h, presentado por Carles Lamelo.