De Norcia a Cassino siguiendo al patrón de Europa

El Camino de San Benedetto es una ruta de unos 300 kilómetros que recorre el centro de Italia siguiendo los lugares más vinculados al santo, patrón de Europa. El itinerario atraviesa las regiones de Umbria y Lacio y combina patrimonio religioso, naturaleza, pueblos históricos y gastronomía. Como explica Irene González, vamos "por la Italia más desconocida, la de los valles, los bosques, las ruinas arqueológicas y las ciudades históricas". La ruta atraviesa espacios como el Parque Nacional de los Montes Sibilinos y tiene su origen en el lema benedictino "Ora et labora".

Norcia | Pexels

Un recorrido por los lugares de San Benedetto

El camino enlaza Norcia, donde nació San Benedetto; Subiaco, donde vivió su etapa más mística y fundó varios monasterios, y Cassino, donde murió. Según Irene González, "es toda una experiencia cultural, gastronómica, histórica y artística" y también "un plan redondo para los deportistas y para quien busque experiencias en la naturaleza". Además de los espacios relacionados con San Benedetto, la ruta pasa por lugares vinculados a Santa Rita da Casia, San Francisco de Asís y Santo Tomás de Aquino.

San Benedetto en Norcia | Pixabay

El recorrido comienza en Norcia, localidad que continúa recuperándose del terremoto de 2016. Allí se encuentra la basílica de San Benedetto, construida sobre unas ruinas romanas donde se cree que vivieron el santo y su hermana Escolástica. Tras Norcia, el camino pasa por Cascia, Monteleone di Spoleto, Leonessa, Rieti y Castel di Tora antes de llegar a Subiaco. En esta localidad se encuentra el santuario del Sacro Speco, levantado sobre la cueva donde vivió San Benedetto, además del monasterio de Santa Escolástica, con su biblioteca de unos 150.000 volúmenes y el primer libro impreso en Italia en 1465.

Montecassino | Pexels

Después de Subiaco, la ruta continúa por Trevi nel Lazio, la abadía de Casamari, Arpino, Isola del Liri y Roccasecca antes de finalizar en Cassino. La abadía de Montecassino, fundada por San Benedetto en el año 529, conserva los restos del santo y de santa Escolástica. Su reconstrucción, tras la destrucción sufrida durante el bombardeo de 1944 en la Segunda Guerra Mundial, permitió recuperar uno de los principales símbolos de la orden benedictina.

Subiaco | Pixabay

Gastronomía del Camino de San Benedetto

El recorrido también destaca por su cocina de proximidad. Irene González recuerda que "el Camino de San Benedetto es también un camino gastronómico con una cocina muy gustosa y muy de cercanía". Entre los productos más representativos figuran la Birra Nursia elaborada por los monjes benedictinos, la lenteja de Castelluccio, la trufa negra y la pasta. Como resume la colaboradora, "trescientos kilómetros de bosque, de gregoriano, de trufa y de lentejas. ¡Ora et labora con muy buena mesa y buenos paisajes!".

Escucha el audio completo de este reportaje de Irene González para Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero que se emite sábados y domingos de 12:00 a 14:00 horas, presentado por Lorena Pérez Mansillas en su edición estival.