Navega por los mejores itinerarios este verano con Norwegian Cruise Line

Puertos de ensueño en cruceros donde el barco es el propio destino, gracias a increíbles instalaciones con espacio, comodidad, innovación, propuestas gastronómicas infinitas a disfrutar con total libertad y flexibilidad, sin la rigidez de turnos ni mesas asignados, y entretenimiento de proa a popa las 24 horas del día. No falta detalle, en los barcos de Norwegian Cruise Linehay suficientes actividades a bordo para cubrir cada minuto del crucero.

Además, con Norwegian Cruise Line el viaje se puede disfrutar aún más con la oferta upgrade de experiencia de crucero Free At Sea: una tarifa que permite planificar mejor los costes de las vacaciones incluyendo hasta cinco paquetes, como el de bebidas premium, el de restaurantes de especialidades o descuentos en excursiones en tierra.

Le proponemos algunos de los mejores destinos para sus vacaciones en cuatro fabulosos barcos. Puede reservar ya en su agencia de viajes o directamente con Norwegian Cruise Line. Para más información, fechas y consultar los últimos precios, visite www.ncl.com.

Crucero por el Mediterráneo

Una escapada a la belleza natural, la historia y las valiosas culturas del Mediterráneo occidental, zarpando de Barcelona en un crucero de diez días a bordo del Norwegian Escape, con rumbo a los mejores puertos de Italia, Francia o España. Tenemos planes maravillosos al alcance de la mano gracias a las escalas de nuestro crucero, con una media de diez horas en puerto: divisar Nápoles desde lo alto de la ciudad en la Certosa di San Martino, degustar los mariscos más frescos en Livorno, en la costa oeste de la Toscana, asistir al espectáculo de colores de las salinas y las playas vírgenes del Parque Natural de Ses Salines en Ibiza o sentirnos como estrellas de cine en Cannes.

Entre puerto y puerto, no faltan la diversión y el entretenimiento a bordo. El Norwegian Escape es un auténtico resort con dos piscinas principales en la cubierta y actividades para los más intrépidos: un circuito de cuerdas de tres pisos, cinco tirolinas en las que deslizarse sobre el océano, dos planchas que nos llevan unos metros por encima de los costados del barco... Para los más valientes es también el Free Fall, el tobogán acuático más rápido en alta mar. Este tobogán forma parte del parque acuático, un espacio de refresco y diversión en el que también disfrutan las familias.

Quienes opten por el relax, pueden leer un libro o contemplar el atardecer en The Waterfront, la cubierta de paseo número ocho, que nos sitúa relativamente cerca del agua, para sentir el contacto con el Mediterráneo, el olor a salitre… También podemos relajarnos en el Mandara Spa del barco y sus más de 50 tratamientos especializados.

En esta travesía por el Mediterráneo, el Norwegian Escape ofrece 19 opciones gastronómicas muy sabrosas, entre ellas, el viaje por Asia y Latinoamérica de Food Republic y la sofisticación de la gastronomía francesa en Le Bistro. Maridan a la perfección con exclusivos cócteles artesanales o con la inmensa variedad de cervezas del District Brew House, que ofrece las cervezas de siempre, pero también variedades de Louisiana o de Hawai. Además, Norwegian Escape trae The Cellars, la primera vinoteca a bordo de un crucero, donde probar, por ejemplo, algunos de los mejores vinos de Napa y vivir experiencias de cata. El colofón serán noches de diversión que pueden prolongarse hasta el albor con música en directo, fiestas o cantando y bailando al ritmo de The Choir of Man.

Crucero por las Islas Griegas

Partir del puerto del Pireo en el Norwegian Getaway e ir cada día atracando en un destino nuevo bañado por el sol. Este crucero permite explorar sitios históricos y relajarnos en las playas inmaculadas de la isla de Paros, buscar al Coloso en la mítica isla de Rodas, pasear entre las célebres y vistosas cúpulas azules de Santorini, conocer joyas como Esmirna, en la turca Éfeso, dormir en Estambul para visitar el Palacio de Topkapi o deambular por el bullicioso Gran Bazar. Un paisaje que vamos viendo cambiar también desde la cubierta del barco, el Norwegian Getaway. Un gigante de más de dos mil camarotes, desde camarotes-estudio para una persona, a los lujosos camarotes del complejo exclusivo The Haven, con servicio de mayordomo y conserjería las 24 horas y con solárium privado. The Haven es un yate de lujo dentro de un gran barco.

Después de despertarnos con espectaculares vistas del mar y explorar los destinos, iremos alternando la degustación en tierra de la musaka y la especiada comida turca con la gastronomía de a bordo. El Norwegian Getaway ofrece veinte opciones: desde tres restaurantes principales de cortesía, bufé, bar de noodles, comida para llevar… hasta suculentas especialidades como la carne Black Angus que sirve Cagney’s Steak House, la cocina de las mammas italianas que ofrece La Cucina, los mariscos riquísimos de Ocean Blue, comerse una buena picanha en la parrilla brasileña Moderno Churrasquería o ver volar por el aire los camarones en Teppanyaki. Toda una aventura culinaria que combina a la perfección con el único bar de hielo en alta mar.

El espectáculo en mayúsculas se prolonga en esas noches que cobran mucha vida en el barco, con el brillo de los musicales de Broadway. En este caso, Million Dollar Quartet, que revive la magnífica jam session de Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Carl Perkins y Johnny Cash. Al día siguiente podemos disfrutar de las dos piscinas principales, de hidromasaje, de un complejo deportivo de varios niveles, del spa… o aprovechar el fantástico clima de las Islas Griegas para refrescarnos en el parque acuático del barco, con el tobogán acuático más rápido de alta mar, mientras los niños se entretienen en la Splash Academy. A bordo del Norwegian Getaway todo se puede hacer.

Crucero por el Norte de Europa

Tomamos el Norwegian Prima desde Southampton, en Reino Unido, para descubrir destinos inolvidables como Brujas o la otra Venecia del Norte, Ámsterdam, donde podremos surcar el río Ámstel, entre edificios típicos del Siglo de Oro. Nos dejaremos llevar por la mitología nórdica en Bergen o Geiranger, en Noruega. Atracaremos en Reikiavik y, desde ahí, la salvaje naturaleza de Islandia nos dejará sin aliento, ya sea navegando en kayak por el fiordo de Isafjordur o explorando el campo de lava cubierto de flores y los géiseres del Parque Nacional de Thingvellir, Patrimonio de la Humanidad en pleno Círculo de Oro islandés.

Llegar a esos destinos es aún mejor si se hace en el Norwegian Prima, el primero de una nueva clase de barcos diseñados para superar todas las expectativas. Un barco extraordinario que eleva a la máxima expresión el servicio, el diseño y la experiencia, con un 36% más de espacio por huésped y un ratio de casi un miembro de la tripulación por huésped. Es el crucero más espacioso de su clase competitiva y, en él, la zona más exclusiva, The Haven, se supera a sí misma, con un diseño pensado por artistas de talla mundial como Piero Lissoni, uno de los diseñadores más importantes de Italia. Norwegian Prima es, además, un verdadero museo, con una inversión de más de seis millones en obras de Arte cuya contemplación sublima la travesía.

Además, el Norwegian Prima es notablemente diferente por su innovadora cubierta circular, Ocean Boulevard, que ofrece paseos y vistas de 360 grados, con tramos de suelo acristalados que nos hacen sentir estar suspendidos sobre el mar. De ahí, podemos pasar a vivir las experiencias más vertiginosas e innovadoras, como competir en la pista de karting de tres niveles, que ocupa tres cubiertas. Una experiencia única como lo es también el Indulge Food Hall, todo un mercado gastronómico con sabores del mundo que se suma a la oferta de restaurantes de cortesía y de especialidades. Una vuelta de tuerca más de Norwegian Cruise Line a su gastronomía de a bordo.

Para abrochar la noche, nada como el también innovador Teatro Prima, el primer teatro transformacional del mundo en el mar, que se transforma de un teatro de tres pisos a espectacular club nocturno al estilo de Las Vegas. Allí nos espera Summer, el musical de Broadway sobre la vida de Donna Summer.

Cruceros de larga distancia: Caribe y Alaska

Norwegian Cruise Line navega a más de cuatrocientos destinos en todo el mundo. De ese long haul, los dos itinerarios de larga distancia más populares entre los viajeros son el Caribe y Alaska. Al Caribe podemos ir en cualquier momento del año, pero por qué no hacerlo en nuestros meses de invierno. Huir de los días grises y del estrés refugiándonos en las aguas caribeñas cálidas y turquesas, gozando sus playas de arena blanca, buceando entre coloridos peces tropicales y tortugas marinas o disfrutando incluso de islas privadas. Un planazo con salida desde Nueva York, con doce puertos base y escala incluso en destinos privados de Bahamas y Belice. La segunda ruta es ideal para nuestros meses veraniegos y hasta octubre: navegar a la indómita Alaska y caer rendidos ante su naturaleza virgen y prístina, recorriendo glaciares, avistando ballenas, osos y diversa fauna local o caminando por el antiguo Bosque Nacional Tongass. Todo este itinerario, partiendo del puerto de Seattle.

Al Caribe y Alaska se viaja en el Norwegian Joy, uno de los barcos más nuevos de la flota de NCL y renovado recientemente, con una sala de observación que permite vistas despejadas de la naturaleza. Haciendo gala de su nombre, "alegría", el fabuloso Norwegian Joy procura una experiencia feliz de confort en camarotes espaciosos y bien equipados y también relajación en espacios sólo para adultos que quieren desconectar, con una experiencia de spa y rejuvenecimiento en las nuevas instalaciones termales del barco, con una visita al Spice H2O y el Vibe Beach Club, con cabañas privadas adicionales y ahora más asientos donde olvidarse del mundo es un placer.

Una de las principales atracciones del barco es la Norwegian Joy Speedway, una emocionante pista de carreras de karting de dos niveles. También podemos entretenernos con las increíbles acrobacias del espectáculo Elements y dar placer al estómago con cenas suculentas de carne Angus en Cagney’s Steak House, delicias de cocina francesa en Le Bistro o los mariscos en Ocean Blue… Hasta 21 salones y bares cuenta el Norwegian Joy para elegir la gastronomía que más nos apetezca, sin perder de vista los cócteles de autor de la carta de los restaurantes especializados.

Los puertos de origen son Nueva York, para la travesía por el Caribe, y Seattle, para conocer Alaska. Para mayor tranquilidad de los viajeros, Norwegian Cruise Line ofrece la experiencia completa, es decir, contratar con ellos, a través de la agencia de viajes de confianza de cada viajero todo absolutamente: el crucero, los vuelos, los traslados y las noches de hotel antes o después del crucero en los puertos de embarque y desembarque.

¿Qué destino le apetece más este verano? Con Norwegian Cruise Line, el destino es el barco.