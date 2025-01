Descubre Kuwait: un destino poco conocido en el golfo Pérsico

Viajar a Kuwait es más accesible de lo que parece. Desde España, hay vuelos directos desde Barcelona con Kuwait Airways, los jueves, con un coste aproximado de 500 euros para un billete de ida y vuelta. Si sales desde Madrid, puedes encontrar opciones con escala a partir de 300 euros. Además, si decides hacer una parada en otras ciudades como Estambul o El Cairo, los vuelos pueden alargarse hasta las 35 horas, pero ofrecerán una experiencia única. Una vez llegues a Kuwait, el aeropuerto es moderno y cómodo, aunque no tan ostentoso como otros aeropuertos de la región. El proceso de aduana es rápido y los oficiales son amables y atentos. Incluso puedes disfrutar de una charla sobre fútbol si te cruzas con alguno que esté viendo un partido.

Kuwait City | Víctor Herranz

El alojamiento en Kuwait es asequible

Puedes reservar hoteles a buen precio con tan solo unos clics en tu móvil. Al llegar, el visado de turismo se tramita directamente en el aeropuerto por unos 8 dinares kuwaitíes (aproximadamente 20 euros). En cuanto al transporte, los taxis son bastante económicos; por unos 16 euros puedes llegar a casi cualquier parte de Kuwait City.

Torres Kuwait | Víctor Herranz

Kuwait es una ciudad dinámica

Aunque no tiene la misma "locura" que otros destinos de la región. Las carreteras son modernas y las construcciones, impresionantes. Sin embargo, las mezquitas, los centros comerciales y los espacios abiertos equilibran la modernidad con la tradición. Uno de los principales puntos de interés es la playa Dasma, ubicada justo frente a las icónicas Torres de Kuwait. Este es un lugar perfecto para disfrutar del mar y la arena, especialmente cuando el aire es templado y fresco y se puede observar el cielo claro, algo que no siempre es común en otras ciudades del golfo debido a la contaminación. Además, puedes pasear por el Souq Shark, un centro comercial que también alberga un mercado de pescado de gran tamaño y una fantástica marina deportiva.

Puerto deportivo De Sharq | Pexels - Tayssir Kadamany - 3674523-16662062

Exquisito puerto deportivo De Sharq

Si te interesa el patrimonio cultural de Kuwait, hay varias visitas recomendadas. Aunque la ciudad no es la más caminable debido al calor, puedes explorar en taxi los principales lugares de interés. Entre ellos, destaca el Palacio de Seif, uno de los palacios más grandes del país, aunque no se puede visitar en su interior y la Gran Mezquita de Kuwait, que es otra parada obligatoria. Aunque no se puede visitar de manera independiente, puedes acceder a ella a través de visitas guiadas gratuitas. En el interior, la sala principal te sorprenderá por su opulencia, con abundancia de oro y cristales brillantes. No te pierdas el Museo Tareq Rajab, que alberga una rica colección de arte islámico y artefactos etnográficos y el Museo Nacional de Kuwait, que, a pesar de haber sufrido el expolio durante la invasión de Irak, sigue siendo una de las principales atracciones culturales del país.

Gran Mezquita de Kuwait | Víctor Herranz

Los machboos son el plato nacional de Kuwait

La gastronomía de Kuwait es una deliciosa mezcla de influencias árabes, persas, indias y mediterráneas. Uno de los platos más representativos es el machboos, un arroz basmati sazonado con especias y acompañado de pollo o cordero, que recuerda a los arroces tradicionales de España. Además, el pescado y los mariscos son una delicia local, siendo los más populares el hamour (mero), el safi (pez conejo) y el soba (besugo).

Playa Dasma | Víctor Herranz

En Kuwait hay muchos centros de pádel

Después de disfrutar de la comida, una opción para relajarte es visitar el Parque Al Shaheed, un lugar tranquilo con espacios verdes y vistas a los rascacielos de la ciudad. Si te gustan las compras, el centro comercial The Avenues es el lugar perfecto para ir de tiendas de lujo, con marcas como Louis Vuitton y Givenchy. Si eres más de deportes, no te pierdas los modernos centros de pádel de la ciudad. Y si te interesa explorar el desierto, puedes visitar los campos de petróleo cercanos y experimentar el paisaje árido que caracteriza a la región, incluso llegando hasta la frontera con Irak, donde podrás ver los escenarios históricos de la Tormenta del Desierto.