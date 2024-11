Así será la gala de entrega de las estrellas Michelín 2025 en Murcia

La gala del año pasado fue en Barcelona y este año le toca a la Región de Murcia y todo suena a que la gastronomía tendrá ese día una gran fiesta, cada año Michelin se supera y añade a la gala actuaciones para hacerla más amena. Esa noche no falta nadie, todos están pendientes si son alguno de ellos una nueva estrella ya que no se conoce el resultado hasta esa misma noche.

España cuenta con 272 restaurantes con estrellas y este año ese número seguro que subirá, está entre los primeros del mundo con más estrellas, el primero es Francia con 639 le sigue Japón con 368, Italia 395, Alemania 340 y en quinta posición está España. Uno de los debates que este año ha querido exponer Michelin es ¿Por qué sigue habiendo tan pocas mujeres con estrellas? En esa mesa de debate estaban, María Gómez (una estrella restaurante Magoga en Cartagena), Begoña Rodrigo (una estrella Restaurante La Salita, Valencia.), Carme Ruscalleda (única mujer del mundo que cuenta con cinco estrellas, entre sus dos restaurantes, uno con tres con el restaurante Sant Pau en Barcelona y otro con dos con Moments también en Barcelona).

Cena de los mejores restaurantes 2025 | Manuel Charlón

Carme Ruscalleda: “La cocina tiene que dar felicidad”

El debate “Mujer & excelencia culinaria” se plantearon varias cuestiones y una de las palabras que más se pronunciaron fueron conciliación y compromiso. Begoña Rodrigo también comentó, que todavía queda un largo camino que recorrer para que la mujer tenga un puesto entre el mundo de los grandes chefs, pero estamos en el camino. Es un trabajo que no termina cuando dejamos de dar el servicio - estamos siempre aprendiendo. Todas estuvieron de acuerdo en que las estrellas se dan a un equipo no a un chef, que sin la labor del equipo no son nada. María Gómez (del restaurante Magoga en Cartagena) mujer poco habladora, pero con las ideas muy bien ordenadas me comentaba que para que todo funcione bien tiene que haber equilibrio entre la cocina, sala y bodega, ese es el camino del éxito. Con esta mesa de debate quiso este año Michelin abordar un tema tan candente, no ignorarlo sino afrontarlo y el resultado como ellas mismas dijeron: es un camino de lucha, pero que no están dispuestas a tirar la toalla.

Estrellas Michelín 2025 | Manuel Charlón

La cena previa a la gala de las estrellas Michelín es cerrar los ojos

Sentir en tu boca una explosión de sensaciones que te trasladan a otro lugar, otro momento a un recuerdo. No es solo comer, es viajar comiendo, cada plato es explicado y toda la comida guarda un guión perfectamente estudiado, como si fuese una película. Una cena basada en los productos de la huerta murciana y su historia, como los que ofrece el restaurante de María Gómez- Magoga de Cartagena que tiene una estrella y quien sabe si el 26 recibe la segunda y fue un viaje fantástico. Sorprende mucho la creatividad de los platos, la puesta en escena, como un producto tan simple como una berenjena puede tener tanta potencia. Cómo una bolita de limón puede estallar en la boca y tener otro sabor.

Postres Michelín | Manuel Charlón

Qué mejor que un paseo por Murcia para hacer la digestión

Una ciudad que guarda cantidad de historia. En Cartagena no podemos perdernos la visita al teatro romano construido en el año 5 antes de Cristo en la que se llamaba en aquella época Carthago Nova actual Cartagena. Tenía capacidad para 7000 espectadores y estuvo en uso hasta el siglo III. Pero también tenemos el museo del teatro que es una obra de Rafael Moneo inaugurada el 11 de Julio del 2008, todo un viaje por aquella época que nos hace entender mejor el lugar donde estamos. Otro lugar interesante es el Museo Naval, ubicado en el puerto de la ciudad, maquetas de barcos, brújulas, cartas marinas y un sinfín de artilugios que nos adentran en una navegación de aventura. Está en un edificio histórico de mediados del siglo XVIII. Destaca el valioso legado del teniente de navío Issac Peral, así como el magnífico modelo Septentrión del siglo XVIII y material de construcción de la época.

La Región de Murcia | Manuel Charlón

Debemos guardarnos un tiempo para dar una vuelta por Murcia capital

Fácil de andar y con dos lugares que merece la pena parar. Uno es su catedral, su primera piedra fue colocada en 1394. En 1467 terminan en lo esencial las obras siendo consagrada y dedicada a Santa María, y aunque las obras terminaron, nunca se dejó de trabajar en el templo: ampliaciones, nuevas capillas, han dado al lugar muchos contrastes artísticos que abarcan desde el gótico mediterráneo hasta los historicismos del siglo XIX. El segundo es más pequeño, pero también muy visitado. Hablamos del Real Casino de Murcia, se encuentra en la céntrica calle Trapería no lejos de la catedral, el edificio de 1847 es una mezcla de distintas corrientes artísticas, fue declarado monumento histórico artístico en 1983 y hoy está considerado bien de interés cultural con la categoría de monumento. Me fascinó su biblioteca de 1913 toda de madera tallada con una pasarela sujetada por ménsulas de fundición en forma de flamencos que como aves migratorias animaban al lector de la época a viajar.

Todos conocemos las estrellas Michelin que están relacionadas con la gastronomía. Pero ya el año pasado Michelin estrenó un nuevo departamento de calidad, son las llaves que valoran y distinguen a hoteles al igual que las estrellas valoran la calidad, singularidad y servicio de los alojamientos hoteleros. En su primera edición 2024 se otorgaron llaves a 97 hoteles. En sus tres categorías, en el primer trimestre del 2025 se entregarán nuevas llaves.