La melatonina no es una pastilla para dormir

La Dra. Irene Rubio Bollinger, Coordinadora de la Unidad del Sueño del Hospital Quirónsalud Sur señala que en los últimos años estamos asistiendo a un aumento significativo en el consumo de melatonina.

«Mucha gente asocia la palabra melatonina con sueño o dormir porque los preparados de melatonina que se comercializan llevan esta sustancia «natural» que ayuda a conciliar el sueño. Al poder adquirirse sin receta piensan que no es un fármaco y que por eso «no tiene sustancias químicas o sintéticas», sino que simplemente es un preparado «natural «, señala la experta.

Sin embargo, tal y como recoge Quirónsalud, la única fórmula comercializada en España aprobada por la Agencia Española del Medicamento nos dice que es un medicamento compuesto de melatonina y excipientes; y como tal, en el prospecto vienen reseñadas las indicaciones, las contraindicaciones, y los posibles efectos secundarios e interacción con otras medicinas que el consumidor debe conocer antes de consumirla.

Por el contrario, el resto de preparados de melatonina comercializados sin receta son sustancias que se venden como suplemento dietético, por lo cual no necesitan de receta médica, pero su seguridad y eficacia no están contrastadas.

Por ello, afirma la Dra. Rubio, «antes de tomar un suplemento dietético que contenga melatonina es aconsejable que pregunte a un experto en sueño».

La melatonina tiene algunos usos en medicina, predominantemente los relacionados con algunos problemas del ciclo vigilia-sueño; sin embargo, «no es un interruptor para apagarnos y empezar a dormir; en realidad avisa o manda señales a nuestro cuerpo de que es el momento de ir a dormir, es parecido a tomarse «una dosis de atardecer«. De hecho, dormirse después de tomar melatonina puede llevar varias horas; por tanto, no es un hipnótico, no produce sedación inmediata y su mecanismo no tiene nada que ver con éste.