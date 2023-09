Fenotipo de la obesidad

La obesidad se relaciona cada vez con mayor número de patologías. Por este motivo, es importante llevar un estilo de vida saludable con la práctica de ejercicio físico y seguir la dieta mediterránea.

Una de las instituciones que lucha para prevenir esta patología es la Sociedad Española de Obesidad (SEEEDO). Estos días se ha presentado un gran avance que podría mejorar el fenotipado de la obesidad, mediante el estudio del tejido adiposo subcutáneo.

Tal y como señala el Dr. Albert Lecube, vicepresidente de la SEEDO, el fenotipado de los pacientes es una necesidad asistencial creciente en su manejo con la obesidad. “Buscar características individuales en el estudio del tejido adiposo, mediante la realización de una sencilla biopsia de tejido adiposo subcutáneo, abrirá una ventana hacia la personalización y la medicina de precisión en la obesidad, proporcionando una información esencial para el éxito del tratamiento”.

Y es que, como explica la investigadora y actual presidenta de la SEEDO, María de Mar Malagón, ahora se sabe que no todos los pacientes ganan peso por los mismos motivos; ya no hay que hablar de ‘obesidad’ si no de ‘obesidades’.

En esta enfermedad el tejido enfermo es el tejido adiposo, pero a diferencia de lo que sucede en esas otras patologías (donde es habitual proceder a la biopsia y estudio de la piel y el hígado), en la obesidad no es nada común el estudio de este tejido para conocer qué nivel de alteración o disfunción presenta cada paciente.

Por eso, es importante seguir formando a los profesionales con cursos como el que ha tenido lugar en el CREBA (Centro de Investigación Biomédica Experimental Aplicada), para promover la realización de biopsias del tejido adiposo en la propia consulta externa con esta técnica rápida, sencilla y segura.