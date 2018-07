¿Por qué los famosos utilizan animales salvajes para posar en sus redes?

Noticias con Cristina Cañedo

Una conducta cada vez más habitual que no debería producirse más. Esta semana el Youtuber Aless Gibaja y la actriz Sofía Vergara han enseñado en sus redes sociales cómo se divierten con serpientes, aves e, incluso, tigres.

Un videoclip o una fiesta privada en la que estos animales no deberían estar invitados. No es su habitat natural y, probablemente, sean los únicos que no lo pasan bien ahí.