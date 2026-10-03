Ping Ping y Fu Shuang: una primera cita de diez años entre dos pandas gigantes

Ping Ping y Fu Shuang llegan al Zoo de Atlanta

Ping Ping y Fu Shuang son dos pandas gigantes nacidos en 2020 que acaban de emprender un importante viaje desde China hasta Estados Unidos. Su nuevo hogar será el Zoo de Atlanta, donde está previsto que permanezcan durante los próximos diez años.

Su despedida de China no pasó precisamente desapercibida. Antes de partir se celebró una ceremonia en Chengdu y después comenzó un viaje de alrededor de 16 horas a bordo de un Boeing 777 bautizado para la ocasión como «Panda Express».

Tras aterrizar en Estados Unidos, hasta contaron con escolta policial para llegar a su nuevo hogar. Allí les esperaba todavía un periodo de aproximadamente un mes de cuarentena antes de comenzar plenamente esta nueva etapa.

¿Surgirá el amor entre los dos pandas?

Pero los humanos no solo esperan que Ping Ping y Fu Shuang se adapten a Atlanta. También existen expectativas sobre su futuro como pareja y la posibilidad de que lleguen a reproducirse.

Iván Cortés convierte esas expectativas humanas en el eje de una nueva entrega de Las cartas de Iván Cortés, imaginando la situación como una peculiar primera cita que, en este caso, podría prolongarse durante una década.

Ellos, sin embargo, parecen tener tiempo de sobra para conocerse. Primero toca instalarse, superar la cuarentena, familiarizarse con su nueva casa y, como bromea Iván, aprender algunas palabras imprescindibles en inglés como apple, honey o bamboo.

Una carta escrita desde la mirada de sus protagonistas

Como cada semana en Como el Perro y el Gato, Iván Cortés pone voz a los animales protagonistas de la actualidad y transforma su historia en una carta cargada de humor.

Esta vez son Ping Ping y Fu Shuang quienes cuentan su viaje, su llegada a Atlanta y, sobre todo, la presión de unos humanos que ya están pensando en descendencia cuando ellos prácticamente acaban de conocerse.