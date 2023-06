Carlos Rodríguez, sobre las playas tras la Noche de San Juan: "Los humanos pueden ensuciarlas, pero luego yo no puedo ir con mi perro"

Todos los años se produce la misma imagen. Tras la Noche de San Juan, muchas de las playas españolas amanecen prácticamente cubiertas por toneladas de basura. Algunos ejemplos: A Coruña ha recogido 54 toneladas, mientras que Málaga ha retirado 34,7.

Esta situación ha llevado al director y presentador de 'Como el perro y el gato' a realizar una reflexión sobre el daño que hace el ser humano en los entornos naturales y a denunciar la contradicción de que luego sean los animales de compañía los que tengan vetada la entrada a estos lugares.

"En las playas donde se permite celebrar San Juan, se tendría que dejar entrar a animales"

"Me empieza a incomodar que en determinados momentos del año y por el esparcimiento lúdico-festivo del ser humano, se puedan llenar las playas de mierda, plástico y cualquier cosa. Los servicios de recogida al día siguiente se pegan la paliza y hacen una recogida masiva que tiene un coste.

Si veis las fotos de las playas y cómo acaban, por mucho que lo limpien, mucho de ese material 'cerdero' va al mar y ya sabéis qué pasa cuando va al mar.

Una cosa que me ha dejado pensativo: el ser humano solamente conoce el 5% del mar, que no es nada. Si los humanos tenemos derecho a disfrutar de los entornos de playa con respeto, creo que en todas las playas de España donde se permita celebrar fiestas de San Juan y 'enguarrinamiento' máximo, debería ser permitida la asistencia de personas con sus animales de compañía con las mismas rutinas de higiene que tiene que tener una familia que va con sus niños y sin animales, es decir, recoger las mierdas y las cosas que no han de quedarse en la playa, igual que hace un buen propietario de perro.

Si pueden 'engorrinar' los humanos a discreción una serie de días, por qué no puedo ir con mi perro y si hace caca, la recojo y me la llevo".