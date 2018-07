Laporta: "Mendes nos ofreció a Mourinho y a Ronaldo"

El expresidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha estado en los micrófonos de 'Al Primer Toque' con Héctor Fernández y ha reconocido que el agente Jorge Mendes ofreció a Cristiano Ronaldo al Barcelona durante su época como presidente del club catalán.



"Mendes fue el primer representante con el que negociamos junto al hermano de Ronaldinho. Mendes es un tipo encantador. Negociamos por Márquez y luego por Deco. Nos ofreció a Cristiano Ronaldo, pero no teníamos el dinero suficiente", declaró el expresidente.



Laporta también reconoció que Mendes les pregunto sobre la posibilidad de incorporar a Mourinho cuando se buscaba sustituto para Frank Rijkaard, pero Laporta ya tenía claro que Guardiola sería el entrenador del F.C. Barcelona.



"La opinión pública optaba por Mourinho pero nosotros preferimos a Pep. Mendes me llamó para preguntarme si considerábamos la opción de Mourinho. Le dije que teníamos a Pep. Con Rijkaard habíamos conseguido una imagen del entrenador del Barcelona que siempre habíamos querido", señaló Laporta.



La decisión fue buena para Joan Laporta gracias al trabajo y los resultados del técnico catalán.



"Dese el punto de vista deportivo ha sido una de las mejores decisiones, pero lo ha sido porque Pep la ha hecho buena. Pensábamos que la opción iba a salir bien y la realidad superó cualquier expectativa. Y eso que comenzamos con derrotas", admitió Laporta.



El expresidente del Barcelona también abordó temas de actualidad como la decisión de Víctor Valdés de no renovar con el Barcelona. Laporta explicó que el portero de Hospitalet es un tipo con mucha personalidad y que tiene inquietudes por conocer otras culturas".



"El Camp Nou debe estar muy agradecido a Valdés porque además de ayudar a Víctor ayudaríamos al equipo. Y además gracias a él hemos ganado dos Champions en los últimos años", afirmó Laporta, que pidió respetar la decisión de Valdés.

Sobre su relación con el Real Madrid, Laporta afirma que siempre fueron buenas dentro de la rivalidad que hay entre ambos clubs.

"La relación con el Madrid era de rivalidad deportiva y máxima concordia". "He conocido a cinco presidentes del Madrid y con todos me he llevado bien".

Laporta también negó que haya usado al Barcelona como una plataforma política aunque sí admitió que el haber sido presidente del club catalán le ha ayudado en su salto a la política.



"Soy catalanista y tengo inquietudes por mi país. Pensé que debía hacer algo por Cataluña. No utilicé al Barcelona, sino que al haber sido el presidente del Barcelona tuve más notoriedad al pasarme a la política. Mi mensaje político ha llegado a más gente por esta razón", explicó Laporta.

Por último, Laporta habló sobre la actuación de los colegiados y admitió que el Barcelona nunca ha necesitdado de la "ayuda o no ayuda" de los colegiados.



"El Barcelona no ha necesitado a los árbitros para nada. Nunca hemos dependido de la ayuda o no ayuda de los colegiados. Hemos pasado de un victimismo a respetar a los árbitros", sentenció Laporta.