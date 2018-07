"Fernando Torres le ha dado muchísimo a este país en el fútbol"

Cesc Fábregas ha apoyado a su colega Fernando Torres y ha destacado la tranquilidad, la bondad, el sacrificio por el trabajo y la confianza en sí mismo que tiene el jugador de la selección española y del Chelsea: “. Torres le ha dado muchísimo a este país en el fútbol. Lo veo muy bien, es un crack y en el fútbol siempre pasas buenos y malos momentos. Pase lo que pase, tienes que confiar en tí mismo porque la gente siempre va a querer que te vayas para abajo o que te rindas y Torres no lo va a hacer. Es un peleón y seguro que va a ir para adelante”.

Además, Cesc ha reconocido que disfruta muchísimo en la posición de falso ‘9’: “Me gusta esa posición. Por supuesto que tengo que mejorar muchísimas cosas, porque no estoy acostumbrado, pero es una posición que me gusta porque tengo libertad y puedo juntarme con la media, tocar… Me gusta estar por detrás de las defensas porque teniendo jugadores como Iniesta o Xavi te puedes hinchar a balones al espacio, a mí me gusta eso y creo que se ha demostrado en el partido”.

Preguntado por la derrota en Wembley, Fàbregas ha señalado en Al Primer Toque que “ante Inglaterra nos encontramos demasiado cómodos. Al no tener presión de ningún tipo de Inglaterra, nos sentimos más cómodos y no profundizamos lo que hubiéramos debido. Sólo llegaron una vez y marcaron el gol. Hay que mirar lo positivo. En otras circunstancias habríamos ganado el partido”.

Por último, Cesc Fàbregas ha dejado claro en Onda Cero que para él, no hay diferencias entre Barcelona y Real Madrid: “Siempre han estado ahí. Tanto cuando yo estaba en Inglaterra como ahora, que lo veo desde dentro, siempre he visto el Barça-Madrid al 50 por 100. No se puede decir ni que el Barça estaba muy por encima y el Madrid muy por debajo, ni ahora al revés. Se ha demostrado que la Liga no es cosa de dos, hay equipos como Levante, Valencia, Real Sociedad o Racing que nos han creado problemas a Barcelona y Madrid. Hay que estar a disposición del míster siempre que nos necesite, dar el callo y trabajar para ganar”.

Y es que, para Cesc no hay sólo dos candidatos al título de Liga: “¿Liga de dos? Tendremos que verlo, no me gusta hablar de estas cosas porque sé cómo es el fútbol y puede pasar de todo. Vamos a mirar por nosotros para estar arriba al final de la temporada”.