PODCAST | DEPROTES

Pasos Atrás 2x02: Jorge Valdano (Parte II) "Y ahora querrás que te lo cuente..."

Segunda parte de la charla con Jorge Valdano. En esta segunda parte, hablamos de sus nietos, de lo que se regala y no se puede recuperar, de Maradona y el malentendido que se hubiera arreglado seguro pero que hubo opción de arreglar … Y el Real Madrid, en toda su extensión. Él insisto en que no, que su memoria no es tan buena como la pintan. Pero cada frase y cada reflexión le llevan a una anécdota, un recuerdo. Esta charla podría haber durado horas. Jorge no es partidario de echar la vista atrás, porque “la vida está allá adelante”. Pero aunque nos quedó mucho por el camino, dar estos “Pasos Atrás” con él fue una auténtica delicia.