Amistad 2x10: Diego Grimaldi

En este episodio conversamos con Diego Grimaldi, joven estilista, esteta y alguien que ha nadado a contracorriente desde la adolescencia. Nos habla de cómo, en su juventud, impuso sus gustos con cierta autoridad sobre quienes le rodeaban, y del coste que eso tuvo en sus relaciones. También comparte la experiencia del final de una gran amistad: esa forma de vínculo tan intensa entre un hombre homosexual y una mujer que se comportan casi como pareja sin serlo. Una amistad que, a veces, puede volverse claustrofóbica y posesiva hasta estallar en un momento inevitable