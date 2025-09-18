PODCAST

Amistad 2x10: Diego Grimaldi

En este episodio conversamos con Diego Grimaldi, joven estilista, esteta y alguien que ha nadado a contracorriente desde la adolescencia. Nos habla de cómo, en su juventud, impuso sus gustos con cierta autoridad sobre quienes le rodeaban, y del coste que eso tuvo en sus relaciones. También comparte la experiencia del final de una gran amistad: esa forma de vínculo tan intensa entre un hombre homosexual y una mujer que se comportan casi como pareja sin serlo. Una amistad que, a veces, puede volverse claustrofóbica y posesiva hasta estallar en un momento inevitable

Onda Cero Podcast

Madrid |

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer