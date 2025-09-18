podcast

Amistad 2x07: Pepa y Milo

En este episodio hablamos con Pepa y Milo, nuestros hijos mayores y los más jóvenes de cuantos han pasado por estos micrófonos. Con ellos exploramos la amistad desde la infancia y la adolescencia, esa etapa en la que los vínculos son todavía prospectivos: cuando buscamos quiénes serán nuestros amigos y dónde estará nuestro lugar en el mundo. Milo recuerda la experiencia de emigrar a España siendo niño y cómo se sostienen —o se pierden— las amistades que quedaron atrás. Pepa nos cuenta cómo se tatuó la palabra septiembre en el brazo, evocando aquel mes, con 19 años, en el que cristalizó por primera vez el grupo de amigos al que sintió que pertenecía.