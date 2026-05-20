VOTA: ¿Cree que Sánchez se equivoca al apoyar incondicionalmente a Zapatero pese a los indicios del auto de imputación del expresidente?
Vota en nuestra encuesta.
Últimas noticias del caso Plus Ultra: los partidos de izquierda expresan su preocupación y dudas tras la imputación de Zapatero, "no pinta bien"
Qué papel tienen las hijas de Zapatero y su empresa Whathefav en la presunta trama de Plus Ultra
Quién es quién de la trama Plus Ultra: el "vértice" Zapatero, su núcleo de confianza y las empresas implicadas
ENCUESTA