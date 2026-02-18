VOTA: ¿Cree que el ministro Marlaska debe dimitir tras la denuncia de agresión sexual contra el número dos de la Policía Nacional?
Los diputados del PP gritan "dimisión" a Marlaska mientras los del PSOE le respaldan con una larga ovación
Los mensajes amenazantes del DAO de la Policía Nacional a su víctima que refleja la querella: "Estás gilipollas"
Quién es el DAO en la Policía Nacional: todo lo que se sabe sobre la denuncia por agresión sexual a José Ángel González
