Las redes estallan contra la nominación de Ryan Gosling a los Oscar por 'Barbie': "Es irónico"

Ya ha salido la lista de los nominados para los premios Oscar 2024 y, una vez más ha levantado la polémica. Los usuarios de las redes sociales se han hecho eco rápidamente del hecho de que Ryan Gosling ha sido nominado a 'Mejor actor de reparto' por la película 'Barbie', mientras Margot Robbie ha quedado fuera.

No es que Gosling no haya hecho un gran papel interpretando a Ken, lo que destacan los usuarios de las redes sociales es que Margot Robbie no haya conseguido ser nominada por dar vida a la mismísima 'Barbie', ni tampoco a la directora del film Greta Gerwig.

No importa lo que hagas nunca serás lo suficientemente buena

Algunos usuarios destacan la similitud de las nominaciones con la trama de 'Barbie'. "La propia película donde habla sobre cómo es difícil ser una mujer en una sociedad donde no importa lo que hagas nunca serás lo suficientemente buena".

Califican de "irónica" la decisión del jurado

"La nominación al Oscar de Ryan Gosling por hacer de Ken, pero no de Margot Robbie por hacer de Barbie, es tan irónica que es JUSTO de eso de lo que va la película", apunta otra usuaria.

O, incluso, utilizan momentos de la propia película para expresar cómo se sienten al enterarse de las nominaciones.

Por su parte, alguna usuaria apunta que "no es casualidad" que Robbie y Gerwig "hayan sido ignoradas por la Academia pero no así Ryan Gosling". "Es como si se empeñaran en probar una y otra vez el punto de Barbie y por qué es una película necesaria y que ha incomodado a tantos hombres", denuncian.

¿Estamos viviendo en el mundo del revés?

Otros usuarios se preguntan retóricamente si "estamos viviendo en el mundo del revés".