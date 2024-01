'La sociedad de la nieve', nominada al Óscar a mejor película internacional y a maquillaje y peluquería

La película española 'La sociedad de la nieve' de Juan Antonio Bayona ha sido nominada este martes a los premios Óscar a la mejor película internacional y al mejor diseño de maquillaje y peluquería por la Academia de Hollywood.

El filme de Bayona, que relata la tragedia real de vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya que tuvo lugar en 1972 y en la que murieron 29 personas, está nominado al premio a la mejor película internacional junto a la japonesa 'Perfect Days', de Win Wenders; la coproducción entre Estados Unidos, Reino Unido y Polonia 'La zona de interés', de Jonathan Glazer; la italiana 'Yo capitán', de Matteo Garrone; y la alemana 'Sala de profesores', de Ilker Çatak.

No está entre las nominadas la película francesa 'Anatomía de una caída' de Justine Triet, que dejó sin premio a la cinta de Bayona en los Globos de Oro y los Critics Choice Awards y que está entre las nominadas a mejor película, ya que la Academia gala decidió que su representante en los Oscar fuera 'A fuego lento' cinta culinaria dirigida por Tran Anh Hung y protagonizada por Juliette Binoche y Benoît Magimel que se ha quedado fuera de las nominadas.

Además, la cinta de Bayona está nominada al premio al mejor maquillaje y peluquería por el trabajo de Ana López-Puigcerver, Belén López-Puigcerver, David Martí y Montse Ribé: en esta categoría 'La sociedad de la nieve' competirá con 'Oppenheimer', 'Maestro', 'Golda' 'Pobres criaturas'.

'La sociedad de la nieve' ya es una de las grandes favoritas de cara a los Premios Goya, donde cuenta con 13 nominaciones, que se celebrarán el próximo 10 de febrero en Valladolid. Además, el filme de Bayona también está entre los nominados a los BAFTA, donde opta al galardón a la mejor película de habla no inglesa.

La película, tras su estreno limitado en cines, llegó a Netflix el pasado 4 de enero, donde en tan solo 10 días se convirtió ya en uno de los filmes en lengua no inglesa más vistos de la plataforma con más de 51 millones de visionados en todo el mundo y alcanzando el número uno en 93 países.

La española 'Robot Dreams', nominada a mejor película de animación

'Robot Dreams', la película dirigida por Pablo Berger está además nominada al Oscar al mejor filme de animación.

Los rivales de la cinta española, que fue coronada como el mejor largometraje de animación del año en los premios del Cine Europeo, son 'Spider-Man: Cruzando el Multiverso', 'Nimona', 'El chico y la garza' y 'Elemental'.

Pedro Almodóvar queda fuera de la nominación

El director español Pedro Almodóvar quedó fuera de la contienda al Óscar 2024 al no haber quedado seleccionado entre los finalistas de la categoría a mejor cortometraje.

La estatuilla la disputarán cortos como 'The Wonderful Story of Henry Sugar', del reconocido director Wes Anderson; o 'The After', de Misan Harriman y Nicky Bentham.

La gala de la 96.ª edición de los Oscar de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas se emitirá en directo en 200 territorios de todo el mundo, incluido España, desde el Dolby Theatre de Hollywood el próximo 10 de marzo de 2024.

'Oppenheimer', 'Pobres criaturas' y "Barbie" nominadas a mejor película

Las películas 'Oppenheimer', 'Pobres criaturas' y 'Barbie' fueron seleccionadas este martes en la categoría de mejor película para la 96 edición de los Óscar, que se celebrará el próximo 10 de marzo en Los Ángeles.

Estas cintas competirán con otros siete títulos más en dicho apartado: 'Los asesinos de la luna', 'American Fiction', 'Anatomía de una caída, 'Maestro', 'Vidas pasadas', 'Los que se quedan' y 'La zona de interés'.

Todas las nominaciones

Nominados a mejor película

American Fiction

Anatomía de una caída

Barbie

Los que se quedan

Asesinos de la luna

Maestro

Oppenheimer

Vidas pasadas

Pobres criaturas

Zona de interés

Nominados al Oscar a mejor director

Justine Triet (Anatomía de una caída)

Martin Scorsese (Asesinos de la luna)

Christopher Nolan (Oppenheimer)

Yorgos Lanthimos (Pobres Criaturas)

Jonathan Glazer (Zona de interés)

Nominados al Oscar a mejor actriz

Annette Bening (Nyad)

Lily Gladstone (Asesinos de la luna)

Sandra Huller (Anatomía de una caída)

Carey Mulligan (Maestro)

Emma Stone (Pobres criaturas)

Nominados al Oscar a mejor actor

Bradley Cooper (Maestro)

Colman Domingo (Rustin)

Paul Giamati (Los que se quedan)

Cillian Murphy (Oppenheimer)

Jeffrey Wright (American Fiction)

Nominados al Oscar a mejor fotografía

El Conde

Asesinos de la luna

Maestro

Oppenheimer

Pobres criaturas

Nominados al Oscar a mejores efectos especiales

The Creator

Gozilla minus one

Guardianes de la Galaxia Vol. 3

Mission Imposible: sentencia mortal parte I

Napoleon

Nominados al Oscar a mejor sonido

The Creator

Maestro

Mission Imposible: sentencia mortal parte I

Oppenheimer

Zona de interés

Nominados al Oscar a mejor edición

Anatomía de una caída

Los que se quedan

Asesinos de la luna

Oppenheimer

Pobres criaturas

Nominados al Oscar a mejor diseño de producción

Barbie

Asesinos de la luna

Napoleón

Oppenheimer

Pobres criaturas

Nominados al Oscar a mejor película de animación

El niño y el heron

Elemmental

Nimona

Robot Dreams

Spider-man: a través del metaverso

Nominados al Oscar a mejor película extranjera

Io capitano (Italia)

Días perfectos (Japón)

La sociedad de la nieve (España)

The teacher's lounge (Alemania(

Zona de interés (Reino Unido)

Nominados al Oscar a mejor cortometraje documental

El ABC del libro de Banning

El barbero de Little Rock

Island in between

The last repair shop

Nai nai y Wai poo

Nominados al Oscar a mejor largometraje documental

Bobi wine: el presidente de la gente

La memoria eternal

Cuatro hijas

Matar a un tigre

20 días en Mariupol

Nominados al Oscar a mejor canción original

'El fuego interior' de Flamin' hot

'I'm just Ken', de Barbie

'It never went away', de Sinfonía de AMérica

'Wahzhazhe', de Asesinos de la luina

'What was I made for? de Barbie

Nominados al Oscar a actriz de reparto

Emily Blunt (Oppenheimer)

Daniele Brooks (El color púrpura)

América Ferrera (Barbie)

Jodie Foster (Nyad)

Da'vine Joy Randolph (Los que se quedan)

Nominados al Oscar a guion original

Anatomía de una caída

Los que se quedan

Maestro

Secretos de un escándalo

Vidas pasadas

Nominados al Oscar a guion adaptado

American Fiction

Barbie

Oppenheimer

Pobres criaturas

La zona de interés

Nominados al Oscar a Mejor Corto de Animación

Carta a un cerdo

99 sentidos

Nuestro uniforme

Paquidermo

¡La guerra ha acabado! Inspirado en la música de John y Yoko

Nominados al Oscar a Mejor Corto

The After

Invencible

Caballero de Fortuna

Rojo, blanco y azul

La maravillosa historia de Henry Sugar

Nominados al Oscar a mejor maquillaje y peluquería

Golda

Maestro

Oppenheimer

Pobres Criaturas

La sociedad de la nieve

Barbie

Nominados al Oscar a mejor diseño de vestuario

Asesinos de la luna

Napoleón

Oppenheimer

Pobres criaturas

Nominados al Oscar a Mejor actor de reparto