Los Morancos versionan la canción de Shakira y Bizarrap y se convierten en Piqué y Clara Chía

La canción de Shakira y Bizarrap sigue siendo de la que todo el mundo habla. La cantante y el productor argentino han batido récords desde la publicación de la canción, y es por ello que Los Morancos se han sumado a esta fiebre que provoca el interés de la mayoría del público.

A diferencia de la versión original, los Morancos han sustituido a Shakira por Clara Chía y a Bizarrap por Gerard Piqué. Así, su parodia representa una supuesta contestación de la pareja a los dardos que lanza la cantante al exfutbolista a lo largo de la canción.

"Sabes que Piqué a mi me picó y le gustó lo que picaba. ¿Qué quieres que haga yo? Claramente te has picado y, conmigo, Shaki la has cagado" dicen en una de las estrofas

SHAKIRA || BZRP Music Sessions #53 (PARODIA PIQUÉ Y CLARA CHÍA || MRNCS Music Sessions #50ypique)

Tú tranquila no te compliques, déjala a ella que te critique. Lo digo pa' que la mierda a mí no me salpique

El nombre que le han puesto a su canción es "Esa no es la actitud". En el vídeo Jorge Cadaval hace de Clara Chía y su hermano César Cadaval de Gerard Piqué.

Shakira se despacha con Piqué en su sesión con Bizarrap: "Cambiaste un Ferrari por un Twingo"

La cantante colombiana ha protagonizado la sesión 53 de las BZRP Music Sessions.

Tras el anuncio de esta nueva sesión junto a Bizarrap, la letra y los posibles mensajes con dirección al ex futbolista, han generado tanta expectación como el propio tema en sí. Solo unos segundos han bastado para comprobar que efectivamente iba a a haber dardos a su ex pareja. Lo que no se esperaba es que resulte difícil encontrar una sola frase que no se dirija a él