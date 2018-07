Emotiva petición de matrimonio el día que recibía el alta en el Hospital Nacional de Parapléjicos

La emotiva escena, ha sido compartida por Gonzalo Carod a través de un vídeo subido a youtube. En él puede verse el comienzo de la actuación del paciente junto con el coro del Hospital Nacional de Parapléjicos con los que interpretó el tema de Frank Sinatra ‘Fly me to the moon’, mientras su pareja le observa visiblemente emocionada.

Después de cantar la canción, Gonzalo se acerca hacia el lugar donde se encuentra su pareja y su hijo y decide pedirle matrimonio. Este emocionante momento fue celebrado tanto por la familia como por el resto de personal del centro que se encontraba con la pareja durante la actuación.