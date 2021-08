El desolador mensaje de un médico canario: "Este vídeo se lo prometí al paciente al que he intubado: por favor, vacúnense"

LEER MÁS Fernando Simón aboga por no hacer obligatoria la vacuna ni imponer el certificado covid

Domingo González es médico intensivista del Hospital Insular de Las Palmas de Gran Canaria y ha lanzado un vídeo este fin de semana tras "prometérselo a un paciente" que ha tenido que intubar. "Hago este vídeo para cumplir con la palabra dada a un paciente que hace pocas horas he tenido que intubar" son las palabras con las que inicia su mensaje en redes.

Los datos de Canarias están empeorando a cada día que pasa y por eso Domingo ha querido hacer este llamamiento a la población que no se ha vacunado "por temor, por miedo, por lo que escuchaba y veía en los medios de comunicación en las redes sociales", la misma razón que llevó a su paciente a no vacunarse y que había ingresado ayer con "una enfermedad inflamatoria pulmonar, neumonía bilatera" generada por la covid.

"Hasta hoy pudo estar respirando por sistema de apoyo, pero hemos tenido que intubarlo y conectarlo a un respirador, sedarlo profundamente… y antes de sedarlo me hizo prometer y me comprometí a hacer este vídeo para transmitir que se vacunen", explicaba Domingo. Su paciente le había dicho que "lamentaba no haberse vacunado, no haberlo hecho ahora que se ha visto enfermo y que ha tenido que llegar este momento (la intubación)".

Domingo González ha grabado este vídeo porque su paciente le pidió que "transmitiera esta idea, esta necesidad a los que aún no se han vacunado, a los que tienen dudas", porque él es "un ejemplo de lo que no se debe hacer".

Las cifras en el Hospital Insular de Las Palmas de Gran Canaria son alarmantes. Tienen ingresados a 93 paciente con coronavirus, de los cuales 25 están en UCI, ocupando una de cada tres camas disponibles con respirador, según los datos que el Servicio Canario de Salud ha publicado este domingo. González explica que en UVI hay "más de 10 pacientes afectados por la covid, no vacunados por miedo a los efectos secundarios de la vacuna". ¿El motivo? "No eran negacionistas, estaban influenciados por las ideas negacionistas", señala Domingo.

"Estamos llegando a un momento en nuestra sociedad que no somos conscientes del daño que podemos hacer con ideas falsas", expresaba el médico en el vídeo. Domingo pide a la población que se vacune por el bien de todos, ya que "se está jugando con la vida de las personas y con su salud. Posiblemente pueda ser la de ellos mismo o de sus familiares o su entorno".

Terminaba su mensaje con un aviso tajante: "No todo vale. Por favor, ayúdenos a salvar vidas".

Estas últimas semanas se ha hecho también especial hincapié en las embarazadas, que no acuden a vacunarse por miedo a los efectos secundarios que puedan afectar al feto. En Madrid, han hecho un llamamiento a este grupo de riesgo para que acudan a vacunarse sin cita previa en todo centro médico, público o privado, debido a la incidencia de infecciones de embarazadas con incremento de las hospitalizaciones en UCI.