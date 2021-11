El virólogo Luis Enjuanes propone la "creación de bares, restaurantes y sitios de ocio" para los no vacunados

El virólogo del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC, Luis Enjuanes, analiza durante una entrevista en 'Espejo Público', con Susanna Griso, el repunte de casos de coronavirus que se está viviendo en España. Por ello, asegura que se debería separar a las personas que no se han vacunado y de las que sí, para proteger a la sociedad en su conjunto.

Enjuanes, que encabeza el equipo que lidera la vacuna española contra el Covid-19, sostiene que los no vacunados si se llegan a infectar con el coronavirus deberían "hacerse cargo de los gastos que originan". "El que no siga las reglas que da el Gobierno, pues luego que se haga cargo de las consecuencias económicas", dice, ya que "en gran parte está infectado porque no ha querido vacunarse".

Aunque el virólogo alega que no pretende decir que deban pagar las tasas que le suponen a la sanidad pública, pero sí algún tipo de pago económico, como podría suponer el tener un accidente de coche por exceso de velocidad y no tener el cinturón de seguridad puesto, a los que se les multaría. De hecho, recuerda que en este momento "el 70% de los nuevos infectados con la subida, son gente no vacunada".

Aún así, Luis Enjuanes insiste en que "la inmensa mayoría de los ciudadanos de este país siguen las recomendaciones sanitarias del Gobierno y se vacunan, afortunadamente". Pero todavía "hay una porción de gente que no se quiere vacunar, con lo cual se ponen en peligro a sí mismos, a sus padres, a sus hijos y al resto de la sociedad".

Por otro lado, el virólogo reconoce que como jurídicamente los ciudadanos no están obligados a vacunarse, aconseja establecer lugares propios para los no vacunados, como la "creación de bares, restaurantes y sitios de ocio". Se trata de "una medida para que el resto de la sociedad esté protegida".