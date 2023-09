Sonsoles Ónega recibe el premio Joan Ramón Mainat del FesTVal de Vitoria

La periodista Sonsoles Ónega recibió este sábado el premio Joan Ramón Mainat en la gala de clausura del FesTVal de Vitoria.

El FesTVal (Festival de Televisión de Vitoria-Gasteiz) ha decidido distinguir a Sonsoles Ónega, presentadora de 'Y ahora Sonsoles', con uno de los Premios Joan Ramón Mainat de su XV edición en reconocimiento a su prestigiosa trayectoria, marcada fundamentalmente por su labor al frente de formatos televisivos.

Tal y como se destaca desde el FesTVal, Ónega es "carismática, directa y perspicaz e irradia optimismo y credibilidad en cada una de sus intervenciones" y "actualmente vive uno de sus mejores momentos profesionales al frente del programa 'Y ahora, Sonsoles', líder cada tarde en Antena 3, lo que la ha convertido en uno de los rostros más queridos de la pequeña pantalla".

Se trata de un importante galardón que reconoce la trayectoria profesional de la periodista, especialmente en el magacín diario que emite Antena 3.

Fernando Ónega sorprende a Sonsoles en la entrega del galardón

Uno de los momentos más emocionantes del festival tuvo lugar cuando el periodista Fernando Ónega apareció por sorpresa para entregar el premio Mainat a su hija, a quien dedicó unas bonitas palabras.

"Si fuera un buen padre no haría llorar a mi hija", comenzó diciendo el periodista en referencia a la emoción de Sonsoles al verle aparecer.

"Has conseguido lo que no he conseguido yo nunca: ser premiada en este festival", continúo. "Hasta hace poco tú y tu hermana erais las hijas de Fernando Ónega, para lo bueno y lo malo, y desde hace una temporada yo soy el padre de Cristina y Sonsoles Ónega", explicó emocionado el periodista.

"Alégrate por este premio, pero no te lo creas demasiado. Como decía Fernando Fernán Gómez: "agradezco el premio pero sé que al año que viene se lo van a dar a otro"", concluyó Ónega.

Por su parte, una Sonsoles Ónega visiblemente emocionada, agradeció a su padre su "honestidad" y su "talento creativo" y confesó que si es periodista es gracias a él.

Nueva temporada de 'Y ahora Sonsoles'

En la clausura del FesTVal la periodista también presentó las novedades del nuevo curso.

El programa 'Y ahora, Sonsoles' se ha afianzado como una de las apuestas preferidas de la tarde en la cadena de Atresmedia. Cerró la pasada temporada siendo la primera opción de su franja. Presentado por Sonsoles Ónega, una de las periodistas más reconocidas de la televisión, la nueva temporada de ‘Y ahora Sonsoles’ ha potenciado el área de investigación y actualidad y seguirá centrando gran parte de sus contenidos en las entrevistas en plató y en las exclusivas. El programa, además, verá reforzado su equipo de profesionales de cara al nuevo curso.

En esta nueva temporada, el programa de Antena 3 seguirá contando con un amplio equipo de colaboradores a los que se suman la periodista Pilar Vidal, el diseñador Juan Avellaneda o la periodista de sucesos Beatriz Osa. Además, el programa contará con la incorporación de Cruz Morcillo, Beatriz Cortázar y Paloma García Pelayo en esta nueva temporada.