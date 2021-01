¿Qué dieta hizo Santiago Segura y cuánto peso perdió? Conoce los secretos de su espectacular cambio físico

En el programa participan rostros como Pablo Puyol, Kira Miró, David Bustamante, Jorge Brazález, Gemma Mengual, Jorge Sanz, Ágatha Ruiz de la Prada y Ana Peleteiro, la joven atleta campeona de Europa en triple salto.

En concreto, Santiago Segura participa como jurado en 'El Desafío'. "Yo soy uno de los jurados, es lo más fácil, porque criticar es lo más sencillo que hay", aseguraba el director y actor en declaraciones a Antena 3.

Una dieta estricta: "Es un mundo de sufrimiento"

Una de las cosas que más ha llamado la atención en la red durante el último año ha sido el estado físico del humorista, que ha perdido casi 50 kilos con una dieta estricta que le ha llevado a presumir de todo un cambio radical.

No ha sido fácil, como reconoció el propio Santiago Segura en declaraciones a Europa Press. "Es un mundo muy duro de sufrimiento", aseguró el director, que añadió que es una cuestión preocupante por la cantidad de enfermedades que puede acarrear el sobrepeso: "La gente no sabe hasta qué punto la obesidad es una enfermedad. Es inquietante dar esa información y la gente no lo sabe".

De 116 a 80 kilos: así ha sido el espectacular cambio físico

Por ello, Santiago Segura trabajó durante años y logró perder alrededor de 50 kilos. "He estado en 116 kilos y de repente he bajado a 80. En la última película de Torrente solo gané 15 kilos porque me daba pereza perderlos. Luego me costó perder los 15 más que 30 cuando era joven".

"Llega ese momento temido del año en el que tengo que mirar estas fotos fijamente para alejarme de mi terrible adicción, la invasión de torrijas", escribía en una publicación de Instagram del pasado mes de abril, acompañada de unas imágenes suyas con más peso: "Ni alcohol ni tabaco ni cocaína ni heroina ni crack... Ponme una torrija delante y me vuelvo loco".

Hace unos meses, el propio actor también contaba en Instagram que hacía limpieza de armarios y mostraba cómo le quedaban pantalones de otros tiempos. Además, Santiago Segura lleva años concienciando acerca de la importancia del sobrepeso en nuestro sociedad, así como mantener una dieta equilibrada con ejercicio físico.

"Como una Marikondo de tres al cuarto haciendo limpieza de armarios. ¿Qué hago con los pantalones que me han quedado grandes? ¿Los guardo, por si "el retorno de los kilos perdidos", o se los paso a algún colega más voluminoso que pueda aprovecharlos? (Es una pregunta retórica, la respuesta correcta es; buscarles nuevo dueño)", escribía Santiago Segura.