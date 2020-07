Santiago Segura estrena 'Padre no hay más que uno 2': "Ha sido más sencillo, ya nos encariñamos con los personajes"

'Padre no hay más que uno 2' ha visto la luz hoy en los cines. Producida por Atresmedia Cine y con la participación de Atresmedia, la secuela de la conocida comedia está protagonizada y dirigida por Santiago Segura, con el que hablamos en JELO en verano.

"El año pasado ya muchos nos dijeron que se habían reído y había gustado, así que nos pusimos manos a la obra para la segunda parte y ha sido todo más sencillo porque ya conocíamos a los personajes", cuenta el actor, que también comenta que ha salido todo "más fluido".

Santiago Segura también ha hablado de la llamada nueva normalidad y su implicación en el cine: "La aborrezco, intento rescatar cosas de la vieja normalidad y no se puede nada. En el confinamiento no he tenido oportunidad de hacer una proyección, como hacía otras veces, y la primera vez que vi la película con personas fue ayer. Metimos a 300 personas en una sala de 1.000, oí risas y me tranquilicé. Espero que funcione, pero ya he visto reacciones reales y eso es lo que más me gusta".

En este sentido, el actor se siente "aterrorizado" por el futuro incierto en el cine: "Soy un enamorado de la sala oscura y quiero que los cines sobrevivan. Ahora muchas producciones americanas han retrasado sus estrenos y han dejado al cine sin producto. Estoy aterrorizado y no sé qué va a pasar".

Sobre el mayor protagonismo de los niños en la comedia de 'Padre no hay más que uno 2', admite que han crecido en interpretación con respecto a la primera parte: "A través de la primera película, han crecido. Les he visto con mucha soltura".

