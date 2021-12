Se somete en directo a una sobredosis de 50 pastillas de homeopatía para demostrar que no hacen nada

LEER MÁS La Ley de Familias propone permisos de maternidad de un año para monoparentales: Estos son los principales puntos

Cuando creíamos que lo habíamos visto todo en televisión, el biólogo Fernando Cervera nos ha sorprendido con una peculiar demostración. Lo ha hecho en el programa La entrevista incómoda de 8TV en el que debatían sobre la homeopatía. Para demostrar que es inocua y no tiene ningún tipo de efecto medicinal, ha ingerido una caja entera de un producto homeopático.

En el programa contaban con partidarios de la homeopatía y con detractores. "Siempre ha sido una fuente de controversia entre quienes destacan su efectividad y quienes critican su falta de evidencia científica", explicaba la presentadora Samantha Villar.

"Soy partidario de demostrar las cosas de una manera más práctica. Así que me he traído un bote de sedantes homeopáticos. Según la caja es para hacerte dormir y por tanto si tomo muchos sería perjudicial", explicaba el biólogo ante las extrañas reacciones de sus compañeros.

En ese momento se toma la caja al completo y espeta que "está dulce porque la homeopatía es azúcar. A continuación Cervera, explica por qué ha hecho eso, ante la incredulidad de los presentes en el plató.

"Si esto lo haces con un medicamento de verdad, te mueres"

"Si la homeopatía funciona, en dos minutos como mucho debería estar durmiendo y en cinco minutos debería estar muerto porque me he metido entre 30 y 50 pastillas de golpe. Si haces esto con un medicamento de verdad, te mueres. Vamos a verlo en directo"

Ante su acción, un homeópata presente en el plató, le recriminaba que "eso no se debe hacer en un plató. Has ingerido un medicamento". A lo que Cervera le ha respondido sin titubear "no, esto no es un medicamento". El homeópata asegura que hay que recurrir a estudios y no a estos experimentos. El biólogo pedía explicaciones de por qué no se quedaba dormido después de ingerir tal cantidad de pastillas homeopáticas. Efectivamente, Cervera no se quedó dormido y quedó su demostración práctica de los efectos inocuos de la homeopatía, al menos de ese producto en concreto.