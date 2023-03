Rafa Castaño desvela cuál es su mayor preocupación después de ganar el bote de 'Pasapalabra'

Ha sido la noticia televisiva y una de las principales noticias esta semana. ¿Puede añadir algo más? Porque ha sido el más buscado y entrevistado en los últimos días. De todo lo que ha dicho, una de las frases más destacadas: "es una oportunidad para empezar de nuevo". Un hombre inteligente y discreto, al que le gusta llevar un perfil bajo, aunque tras ganar el bote de 'Pasapalabra' es algo más complicado.

Rafa Castaño explica en 'Por fin no es lunes' a qué se refería cuando dijo que empezaría de nuevo tras ganar el bote: "Al final, todos cometemos errores en la vida y yo estudié una carrera que no me convenció mucho y profesionalmente estaba un poco perdido. Así que este dinero me permite sentarme y decidir qué quiero hacer con mi vida, si quiero estudiar otra carrera y qué camino quiero iniciar".

Su mayor preocupación tras ganar el bote

Reconoce que es muchísimo el dinero que ha ganado con el bote y que en este tipo de situaciones, hay que tener cuidado en no cambiar por ello: "Al final, tener más o menos dinero te permite hacer más o menos cosas, pero uno no debe dejar de ser quien es y tener los amigos y familia que tiene. Eso es lo importante, lo que siempre queda y la mayor preocupación que tengo que tener ahora. Esperar y cuando deje de estar todo tan caliente, será el momento de tomar decisiones".

Así es 'Caótica', su librería en Sevilla

Cuenta Sara Escudero que siempre se decía que durante las pausas de 'Pasapalabra', para hacer reír a Rafa le tenías que contar un chiste y preguntarle por 'Caótica', y que entonces se le iluminaban los ojos.

'Caótica' es su librería, la lleva junto a varios socios y está ubicada en el centro de Sevilla. Lleva unos cuantos años abierta y, pese a que han pasado malas épocas, ahí siguen al pie del cañón. Es una librería de tres plantas, una de ellas es cafetería, y aparte del buen catálogo de libros del que dispone, es también un espacio social y de divulgación.

"Es un espacio muy bueno para encontrarse con uno mismo y con los demás porque las librerías no sólo te permiten explorar las diferentes historias, sino que también son un espacio de encuentro. No sólo porque oyes las recomendaciones de los clientes, sino porque les conoces. Es un espacio social", asegura.

Su recomendación literaria: 'Economía para el 99% de la población', una introducción "maravillosa" para todo aquel que quiera saber de economía o piense que no sabe de ella: "Yo cuando empecé en el mundo de los concursos, me di cuenta de que no tenía ni idea de dinero y di con este libro".

Tres personas imprescindibles en su vida