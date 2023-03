Rafa revela en qué va a invertir el dinero del bote de Pasapalabra: "No me quiero volver loco"

El mayor premio de la historia de Pasapalabra ya tiene dueño. Rafael Castaño, sevillano de 32 años, se impuso en el 'Rosco' frente a su rival, Orestes, alzándose con el mayor premio que ha entregado el programa: 2.272.000 euros.

Castaño, que ha pasado 197 veces por el programa y ayer ganó el premio sin cambiar de turno, declara a Antena 3 cómo se siente al llevarse el bote: "Estoy algo perplejo".

"Cuando se superó el bote histórico, lo vimos más cerca"

Rafa intuía, de cierto modo, que en cualquier momento, se lo podría llevar: "Cuando se superó el bote histórico, los vimos más cerca". De este modo, ambos se fueron preparando por si se presentaba la oportunidad.

En cuanto al 'Rosco', asegura que "normalmente, hay 21 normales y 4 difíciles", y, de estas últimas, sí tenía dudas en la 'Z': "Precisamente, la única en la que había una mínima duda era en la última". Este cuestionamiento se debió a una pregunta relativa a un tipo de escarabajo, la cual el sevillano dudaba entre 'zabro' o 'zagro'. "Al final sonaba mas con la 'b' así que vamos a decirla", comenta entre risas, que al mismo tiempo pensaba que no acertaría y le daría paso a Orestes, pero finalmente ganó.

"Contentísimos de que se lo haya traído"

Los primeros en conocer la noticia fueron los padres de Rafa, que les llamó una vez terminado el 'Rosco'. "Horas le ha echado muchísimas", comentaba su padre vía telefónica. Asimismo, el padre de Castaño sostiene que es "una lástima" que haya un perdedor, que es Orestes en este caso.

Sin embargo, se alegra profundamente de la victoria de su hijo: "Nosotros contentísimos de que se lo haya traído".

Qué hará con el dinero

A pesar de haber ganado más de dos millones de euros, el sevillano quiere mantener los pies en la tierra: "No quiero que esto me cambie. En cuanto a las inversiones, soy muy conservador. No me quiero volver loco".

Además, señala que le dará tranquilidad y no lo quiere "tener muerto en el banco" ni "hacer ninguna tontería".

"Ha sido un rivalidad muy bonita"

El ganador destaca todos los programas que le han enfrentado a Orestes: "Ha sido una rivalidad muy bonita". Asimismo, resalta su "elegancia" al encajar la derrota, a pesar de que se encontrase "bastante jodido como es normal" dado que, si Castaño se encontrase en su situación "también lo estaría". Por otro lado, Orestes se alegró por la victoria de su compañero.

Castaño menciona el "buen rollo" que mantiene con Orestes "sin haber forzado nada": "Da gusto enfrentarte a alguien como él".

El sevillano siempre recordará los momentos en los que repasaban juntos.