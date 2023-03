Cómo estudian Orestes y Rafa para llevarse el bote de Pasapalabra

Son dos de los mejores concursantes de la historia de Pasapalabra. Rafa Castaño y Orestes Barbero han creado una de las rivalidades más legendarias del concurso. Ambos han demostrado un alto nivel que les ha llevado a coincidir 197 tardes. Rafa se ha llevado el bote más alto de la historia de 2.727.000 euros.

No es casualidad. Para mantenerse tanto tiempo, ambos han dedicado muchas horas de estudio. Así lo reconocieron ambos en una visita a El Hormiguero en la que dieron detalles de su formación para poder tener éxito en el programa. Así, Rafa reconoce que cuando entró al programa, momento en el que Orestes estaba más rodado, estudiaba de 12 a 14 horas al día, incluido los fines de semana pero siempre teniendo presente que lo más importante era no sobrecargar la cabeza. Después de tanto tiempo confiesa que tiene "carga mental de tener tantas palabras en la cabeza porque no solo hay que tenerlas, también recordarlas". Una vez superada esa etapa inicial, señala que estudia 2-3 horas en sus ratos libres gracias a un APP en el móvil en la que tiene 103.993 palabras de las que eso sí, "no todas son difíciles".

"Cada una de las plumas pequeñas que los halcones tienen en forma de segunda ala que los halcones tienen debajo de las alas", esa es la definición que le sale al azar en la APP a Rafa y ante la que Orestes no duda en responder "espiñón". Orestes asegura que "cuanto más construyes en tu cabeza, más ensamblaje tienes para que los nuevos conocimientos se vayan aplicando; no es como partir de cero. Y creas reglas nemotécnicas para memorizarlas". Explica que la base es una buena cultura y un buen léxico y después ir memorizando poco a poco y no dejar que el programa monopolice tu vida.

En cuanto a estudios, la base es el diccionario de RAE, el María Moliner y también listas de personajes de determinados ámbitos. Un ejemplo lo da Rafa, que está memorizando una lista de ganadores de oros olímpicos que pasa de los 1.200 deportistas.