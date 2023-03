Rafa Castaño, sobre el dinero que se queda Hacienda del bote de Pasapalabra: "cuanto más tienes, más debes aportar"

Rafa Castaño, ganador del bote de 2.272.000 euros del concurso de Antena 3 'Pasapalabra', ha revelado en el programa 'laSexta Xplica' cuánto dinero se queda Hacienda del premio millonario.

El concursante se embolsará 1,2 millones de euros del bote histórico de 2,2 millones de euros. El resto de dinero irá a parar a Hacienda. Una retención que el ex director de la Agencia Tributaria, Ignacio Ruiz-Jarabo, calificó de "atropello".

Rafa, sin embargo, no opina igual. El flamante ganador de 'Pasapalabra' ha explicado que "es la ley" y que la forma de que la sociedad funcione es "cumpliendo las normas".

"Hay un problema con el dinero: cuanto más tienes, más quieres", ha expresado el joven y ha continuado defiendo que con el dinero que le retiene Hacienda "se puede hacer muchas cosas buenas para muchísimas personas".

Por último, Rafa ha insistido en que le parece "bien" la cantidad del bote que se ha quedado la Agencia Tributaria porque siempre ha pensado que "cuanto más tienes, más debes aportar".

Su mayor preocupación tras ganar el bote

Por otra parte, Rafa ha reconocido este domingo en 'Por fin no es lunes' que es muchísimo el dinero que ha ganado con el bote y que en este tipo de situaciones, hay que tener cuidado en no cambiar por ello: "Al final, tener más o menos dinero te permite hacer más o menos cosas, pero uno no debe dejar de ser quien es y tener los amigos y familia que tiene. Eso es lo importante, lo que siempre queda y la mayor preocupación que tengo que tener ahora. Esperar y cuando deje de estar todo tan caliente, será el momento de tomar decisiones".

