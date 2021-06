Pablo Díaz, a una palabra de llevarse el bote: así es el nuevo avance de 'Pasapalabra' que nos deja "sin respiración"

Pablo Díaz lo ha vuelto a hacer. Se queda a una palabra de llevarse el bote de 'Pasapalabra', que ya acumula más de 1,7 millones de euros. ¿Lo conseguirá esta vez? Antena 3 ha publicado un breve avance que nos deja a todos "sin respiración".

En él vídeo se puede ver al concursante Pablo Díaz con todo el rosco completo, excepto por una letra: la X. Tan solo una palabra le separa al músico de conseguir la gloria y de hacer historia en 'Pasapalabra'.

En el adelanto, aparece el canario muy nervioso y emocionado. Incluso se le puede ver hiperventilando. Y no será por la falta de tiempo, ya que para esa única palabra Pablo Díaz cuenta con más de 50 segundos por delante para responder. ¿Conseguirá esta vez tener todo el rosco en verde?

El vídeo ya circula por las redes sociales y los espectadores debaten si realmente será la definitiva. 'Pasapalabra' avanza que "muy pronto" lo descubriremos.

Doce veces se ha quedado Pablo Díaz a una palabra del bote de 'Pasapalabra'

Esta no es la primera vez que Pablo Díaz se queda a tan solo una palabra de completar el rosco de 'Pasapalabra' y conseguir el bote. La última ocurrió el pasado 22 de abril. El concursante se enfrentaba a su rosco 210 y disponía de un total de 169 segundos para completarlo. Fue la letra S la que no le dejó llevarse el bote millonario.

Esta situación no es nueva para el canario, pues ya la ha repetido hasta en once ocasiones más. Aunque no haya conseguido acertar las 25 letras del rosco, ya es el jugador que más tiempo ha estado participando en 'Pasaplabra'. Si se lleva el bote, haría historia por partida doble.

Pablo Díaz se convirtió en concursante de 'Pasapalabra' el pasado 26 de junio de 2020. Desde entonces, ha tenido largos duelos con otros participantes como Luis de Lama o Marta Terrasa. En la actualidad está enfrentándose cada tarde a Javier Dávila.