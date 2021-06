Pablo Díaz, desquiciado tras su error en 'El Rosco' de Pasapalabra: "¿Cómo que no?"

LEER MÁS Impresionante jugada de Pablo en el rosco que le hace soltar la mayor blasfemia de la historia de Pasapalabra

El concursante de Pasapalabra, Pablo Díaz, ha vuelto a protagonizar un momento tenso en el programa de Antena 3, después de que Roberto Leal no diera por buena una respuesta del tinerfeño, que defendía que la palabra era correcta. El violinista se mostró visiblemente enfadado después de que un error le costase el duelo con su rival, Javier Dávila, en la prueba final, 'El Rosco'.

Todo sucedió durante el duelo final que enfrentaba una vez más a Pablo Díaz y a Javier Dávila. En esta prueba, Javier se plantó en 22 aciertos, pues aseguró que no podría haber acertado ninguna de las tres últimas respuestas que le quedaban. Por su parte, Pablo contaba entonces con solo 11 aciertos y 49 segundos por delante, aunque el tinerfeño admitía saber 10 de las respuestas y tener dudas con la letra R: "Tengo tres opciones y las tres me parecen súper buenas, así que, dependiendo de lo que pase ahí, a lo mejor empato o no", auguraba antes de comenzar su turno.

El violinista había obtenido 19 aciertos cuando llegó la letra V. Entonces, Roberto Leal volvió a lanzar la pregunta: "Se dice de la persona que por propia decisión se alimenta fundamentalmente de sustancias vegetales". Ante esto, Pablo respondió "vegano", una respuesta que el presentador dio por mala.

"¿Cómo que no? ¡No, hombre, no!", exclamaba el concursante levantando los brazos, visiblemente indignado. Pablo Díaz defendía, algo desquiciado, que la respuesta no podía ser vegetariano porque "consumen productos de origen animal". Sin embargo, Roberto Leal zanjaba la polémica con el error después de detallar que "vegano es alguien que se alimenta exclusivamente de vegetales". "En este caso buscábamos esa persona que fundamentalmente se alimentaba de vegetales y que podría, según esta definición, consumir otro tipo de producto. Ese es el matiz", explicaba el presentador.

Finalmente, Pablo Díaz se quedó en 20 aciertos, dos menos que su rival, y, ahora, este error obligará al concursante con más programas de la historia de 'Pasapalabra' a pelear este martes a las 20:00h en la silla azul con un nuevo concursante para poder continuar en el programa.

Pablo Díaz, éxito para 'Pasapalabra'

El joven Pablo Díaz se ha convertido ya en el concursante más longevo de la historia del programa, con más de 200 programas a sus espaldas. El tinerfeño ha conseguido relanzar el programa de Antena 3 con sus duelos, convirtiéndolo en el líder absoluto de su franja horaria, con más de 2,6 millones de espectadores y un 26,1% de cuota de pantalla. Además, es ya el concursante que más récords ha logrado hasta el momento y ha estado a punto de hacerse con el bote en varias ocasiones.