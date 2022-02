Muere Isabel Torres, actriz protagonista de la serie 'Veneno'

LEER MÁS El duro mensaje de despedida de Isabel Torres (Veneno) tras el empeoramiento de su enfermedad

Isabel Torres, actriz y presentadora, ha fallecido este viernes 11 de febrero a causa de un cáncer de pulmón que padecía. Así han confirmado la noticia a través de su Instagram.

"Hoy despedimos a Isabel. Aunque su familia y amigos sentimos profundamente su pérdida, sabemos que allá donde vaya se divertirá como solo ella sabe. Gracias por todas las muestras de cariño y preocupación. Se ha marchado sintiéndose muy querida y arropada", explica la publicación.

El pasado mes de noviembre, la actriz protagonista de la serie de ATRESplayer Premium, dejaba un duro mensaje en sus redes sociales contando que había tenido una recaída del cáncer de pulmón que padecía y que sería su último vídeo.

"En principio, me han dado dos meses de vida. A ver si lo supero. Si lo supero, bien; y si no, también. La vida es así. Ahora se me murió un primo. La vida es así de caprichosa. Quería agradecer a toda la gente que ha estado ahí, a todos mis fans que siempre me han estado apoyando. Dar las gracias a mi familia, a mis primas, mis primos, mis sobrinos...", aseguraba la actriz en un vídeo dirigido a sus seguidores.

Primera mujer trans canaria en cambiar su género en el DNI

Isabel Torres fue la primera mujer trans canaria en cambiar su género en el DNI en el año 1996. En 2055 fue la primera candidata trans a Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. En 2006 protagonizó la portada de la revista 'Interviú'.

El culmen de su carrera como actriz llegó cuando protagonizó la serie 'Veneno' de ATRESplayer Premium, creada por Javier Calvo y Javier Ambrossi. La actriz interpretó el personaje de Cristina Ortiz, 'La Veneno', papel que le llevó a conseguir diferentes premios por su trabajo