El duro mensaje de despedida de Isabel Torres (Veneno) tras el empeoramiento de su enfermedad

La actriz Isabel Torres, una de las protagonistas de Veneno, la serie basada en la vida de Cristina Ortiz Rodríguez, 'La Veneno', se ha despedido en sus redes sociales de sus seguidores con un duro mensaje en el que reconoce que ha sufrido una recaída del cáncer de pulmón que le detectaron en marzo de 2020.

"En principio, me han dado dos meses de vida. A ver si lo supero. Si lo supero, bien; y si no, también. La vida es así. Ahora se me murió un primo. La vida es así de caprichosa. Quería agradecer a toda la gente que ha estado ahí, a todos mis fans que siempre me han estado apoyando. Dar las gracias a mi familia, a mis primas, mis primos, mis sobrinos...", aseguraba la actriz en un vídeo dirigido a sus seguidores.

En la grabación se muestra muy agradecida a la gente que está a su lado. Desvela que fue a Madrid a un ensayo y vieron que la situación había empeorado mucho. "El dolor es lo que peor llevo. Me duele mucho, mucho. Pero es lo que hay. Gracias a todos por lo que habéis hecho por mí. La vida es tan bonita... Hay que vivirla", comenta en su desgarrador mensaje.

Isabel Torres se a abierto ante su audiencia de forma valiente para compartir el duro proceso que está atravesando: "Este es el último vídeo que voy a hacer por lo pronto para mis seguidores, para todos mis fans. He estado muy malita y quería decirles cómo estoy. He tenido un poquito más de metástasis en los huesos y por eso he estado ingresado en el hospital. Estoy en casa de mi amiga Maru, que es como mi hermana, que me está cuidando".

La actriz finaliza con un mensaje de despedida: "Si salgo de esta me volveré a conectar. Si no salgo, ha sido un placer conocerles y vivir. Esta experiencia tan bonita que es vivir. Nos vemos pronto si Dios quiere y si no, nos vemos en el cielo".