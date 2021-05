Paco Marhuenda asegura que tener un mes de vacaciones en este país "es una barbaridad"

En el programa Liarla Pardo de laSexta, se ha abierto un debate sobre las jornadas laborales en España. La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que las largas jornadas de trabajo causan más de 745.000 muertes anuales.

Antonio Miguel Carmona ha reafirmado esta idea y declaró que en España "se trabaja fatal". "Aquellos que hemos trabajado en el exterior hemos visto que allí no se trabaja así. Aquí se echan horas, horas y horas", ha opinado. Y es que la OMS alerta de que trabajar más de 55 horas a la semana aumenta el riesgo de muerte.

Sin embargo, Paco Marhuenda no se ha mostrado del todo de acuerdo con esta idea. "¿Y en Estados Unidos cuándo hacen vacaciones?, ha preguntado, abriendo otra brecha más al debate. A ello, la presentadora Cristina Pardo le ha respondido: "Paco, ahora no hagas un alegato contra las vacaciones. Lo que faltaba".

Pero Marhuenda ha seguido insistiendo y ha querido dar su opinión: "Lo de este país de tener un mes de vacaciones es una barbaridad. Así está España de poco competitiva".

Por otro lado, el periodista ha señalado que "siempre se puede trabajar de lo que a uno le gusta". Algo que Cristina Pardo le ha rebatido: "Hay gente que no puede acceder a lo que le gusta. Nadie va a negar que trabajar en algo que te gusta es mucho más fácil que en algo que no te gusta, pero no todo el mundo puede elegir". No obstante, Marhuenda ha seguido firme con su posición y ha asegurado que "siempre puedes", lo que pasa que "respondemos a estereotipos" con el fin de complacer.

"Siempre me ha preocupado que lo que hiciese me gustara. A veces me han ofrecido cosas en las que hubiese ganado bastante más, como, por ejemplo, ser socio de un despacho de abogados. Dije que no, que lo que me gustaba era el periodismo y la universidad", ha explicado. Igualmente, el director de 'La Razón' cree que la gente solo "piensa en el dinero", pero "la vida es fuerzo y sacrificio" y, según él, "esto se puede orientar hacia aquello que te gusta".