Marco Antonio se sincera sobre la adicción de la que ha recaído tras concursar en Pasapalabra

El concurso de las tardes de Antena 3, 'Pasapalabra', ha realizado un gran verano con unas audiencias que han sorprendido a todo el mundo y han conseguido que la cadena del grupo de Atresmedia, lidere la franja de las tardes de la parrilla televisiva.

Aunque era difícil para 'Pasapalabra' superar a Pablo Díaz, el concurso presentado por Roberto Leal lo está consiguiendo. El programa de Antena 3 tiene este verano dos nombres propios, Sofía y Marco Antonio, que rivalizan cada tarde por completar un 'Rosco' que suele resistirse durante meses antes de que alguien logre conquistarlo.

El espacio mantiene enganchada a la audiencia, no solo por su duelo por el bote, sino además por momentos que han ocurrido en el programa como el de este lunes, gracias a los dos concursantes, que ya llevan más de un mes disputándose el jugoso premio del concurso, Sofía y Marco Antonio. Ambos destacan por sus personalidades y los momentazos que regalan a la audiencia todas las tardes.

Sofía Álvarez y Marco Antonio en Pasapalabra | Antena 3

La personalidad de los concursantes hace único al programa

Sofía Álvarez ha conseguido cautivar a los televidentes gracias a su encanto personal que logra sacar las risas de la audiencia y ganarse el cariño del público. Su lado más alegre ha permitido que en el programa se disfruten momentos muy divertidos, como el que le ocurrió durante la prueba de 'El Rosco' en el que la propia concursante después de fallar dijo de sí misma: "estoy hoy un poco gilipollas". "Está gustando mucho mi participación, aunque alguno me ha dicho que me regalen un peine. Siempre hay algún pequeño troll, pero también tiene que haberlos para darle un poco de chispa", confesó la participante provocando la risa en el plató.

Por su parte, Marco Antonio, ya había participado en 'Pasapalabra' aunque sin mucho éxito. Esta vez, el escritor gaditano ha conseguido realizar una buena racha de programas, en los que incluso el propio concurso ha llegado a insinuar que próximamente podría llevarse el gran premio del 'Pasapalabra'.

El concursante ha destacado también por sus extravagancias, como los bailes que ha realizado ya en varios programas o por las camisas que viste, que tanto revuelo han generado en redes sociales. Pero también por comentarios como el que ha realizado en la tarde de este lunes en el transcurso del programa.

La recaída de Marco Antonio en un vicio maligno

El gaditano se tuvo que enfrentar este lunes a la temida 'Silla Azul,' que es la prueba con la que se comienza el espacio para elegir a los concursantes que participaran y a la que tiene que acudir el perdedor de 'El Rosco', en este caso Marco Antonio que perdió la semana pasada ante su adversaria, el concursante lo pasó tan mal jugándose su continuidad en el concurso de Antena 3 que le hizo una confesión sorprendente a Roberto Leal.

Tras 35 programas y 18.600 euros acumulados, Marco Antonio comentó ente risas que "Sofía ha conseguido que vuelva a fumar y hacía dos o tres años que no lo hacía. Me creía a salvo, pero ya estoy otra vez haciéndolo en los descansos", admitiendo además que para él "La Silla Azul es más difícil que El Rosco, porque hay palabras que en la última prueba del programa la sacamos, pero en la primera, no".

Sofía respondió a Marco Antonio realizando aspavientos, entre las risas de los presentes, y Roberto Leal le daba la razón a Marco Antonio sobre la dificultad de la prueba, "ya lo decían Pablo Díaz o Javier Dávila, que hay palabras de 'La Silla Azul' que no se sacarían, pero en 'El Rosco' sí".