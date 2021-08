Así es Eva Soriano, la humorista que estrena este lunes ‘Cuerpos especiales’, el nuevo morning show de Europa FM

Eva Soriano se ha convertido en una de las líderes de la nueva comedia femenina que tanto está dando que hablar en los últimos años. Sus espectáculos, monólogos y colaboraciones en programas de televisión le han convertido en una estrella y ahora en la nueva presentadora del mornig show de Europa FM 'Cuerpos especiales'.

Esta tarraconense nacida en marzo de 1990. En el año 2015 comenzó a estudiar ‘Guion de monólogos’ en la Escuela de las Artes de la Comedia. Además, completó su formación con un ‘Grado Superior de Interpretación para teatro, cine y televisión’, que estudió en la madrileña Escuela Metrópolis.

El nuevo estreno de la humorista

La humorista inicia esta nueva andadura junto a Iggy Rubín un reputado cómico de stand-up, guionista, locutor de radio, actor y crítico de cine español. Una persona activa en redes sociales, donde deja ver qué tipo de bromas son las que le gustan.

Eva Soriano e Iggy Rubín conducirán cada mañana a partir del lunes 30 de agosto ‘Cuerpos especiales’, el nuevo morning show de Europa FM tras la cancelación de ‘Levántate y Cárdenas’.

De 7:00 a 11:00, Cuerpos especiales ofrecerá su compañía y la de gente con talento y famosos, personas que han estudiado mucho para saber de cosas importantes como ciencia, psicología, cultura pop y de la otra, historia..., también las mejores canciones del 2000 hasta hoy. Estarán acompañados de colaboradores como Miguel Maldonado, Adriana Torrebejano, Natalia Ferviú, Lala Chus, Javier Santaolalla, María Guerra y Celia de Molina.

"Es un programa que gustará por igual a los que desayunan tostada de aguacate y café con leche de avena y a los que se bajan un carajillo con tres churros", señalan desde Europa FM sobre Cuerpos especiales.

Su primera participación en Pasapalabra

La humorista y presentadora también se ha colado de nuevo en nuestras pantallas y es que, desde este pasado miércoles participa, en calidad de invitada, en el concurso 'Pasapalabra', presentado por Roberto Leal en las tardes de Antena 3. No estará sola en esta aventura, pues también se dará la bienvenida a Bely Basarte, al coreógrafo Poty y al empresario Colate Vallejo-Nágera

La humorista se enfrentó a la cantante Bely Basarte en la prueba con más música del concurso de Antena 3: "Tengo muchas ganas de ver en acción a Eva y a Bely", afirmó Roberto Leal. Pero los nervios y la precipitación le jugaron una mala pasada y fracasó en La Pista Musical por un error de cálculo.

"Año de la canción, 1991, por cinco segundos, atentas... ¡Música!", exclamó Leal. Pero Soriano se precipitó y apretó el pulsador antes de que comenzara a sonar la canción, por lo que perdió el turno. "¡Oh, mierda!", exclamó la humorista al darse cuenta de su error. Al escuchar los primeros segundos del famosísimo tema señaló: "Venga, ¡me voy! Mira que he pensado que no le tenía que dar antes...".

No es la primera vez que la humorista aparece en televisión

Sus trabajos más destacados están vinculados al mundo de los monólogos. La humorista comenzó a hacerse un hueco en televisión gracias a ‘El Club de la Comedia’, desde entonces se ha convertido en una guionista y colaboradora habitual de grandes programas como ‘La Resistencia’, ‘Yu no te pierdas nada’ y ‘Late Motiv’, donde sea en algunas ocasiones ha llegado a sustituir a Andreu Buenafuente.

En las tablas del teatro el éxito le ha llegado con su espectáculo ‘El Pecado de Eva’, un éxito cada fin de semana en el ‘Palacio de la Prensa’ de Madrid a pesar de las dificultades que la pandemia esta imponiendo en la cultura. Este show también ha salido de gira por España, compaginando así todas su actividades.

Junto a María Gómez fue presentadora de ‘Ese programa del que usted me habla’ en La 2 de TVE, un ‘access prime time’ que trató de ser una alternativa al todopoderoso ‘El Hormiguero‘ de Pablo Motos. El programa fue cancelado a pesar de sus buenas críticas.

Su desembarco en Movistar + llego con una colaboración en 'Zapeando' durante la temporada de 2019 y ‘Las que faltaban’, espacio en el que coincidió con Susi Caramelo. Desde entonces no ha dejado de sumar experiencias a su carrera.

Nuevos proyectos para esta temporada

La humorista tarraconense participará en la novena edición de ‘Tu cara me suena‘, el programa que produce Getsmusic para Antena 3. No es la primera vez que pisará el plató de ‘Tu cara me suena’ pues ya participó como invitada en la octava edición dando vida a Olivia Newton-Jhon en ‘Grease’ junto a Mario Vaquerizo, que se metió en la piel de John Travolta.

Con este fichaje, Eva Soriano compaginará su labor en el talent con la conducción de ‘Cuerpos especiales’, el nuevo morning show de Europa FM.