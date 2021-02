El emotivo reencuentro entre Pablo Motos y Nuria Roca: "Te quiero y eres una de mis personas favoritas"

Tras confirmar el pasado 1 de febrero que era positivo en coronavirus y que, por lo tanto, iba a faltar al programa por primera vez en 15 años, Pablo Motos ha vuelto a 'El Hormiguero 3.0'. Este regreso ha sido muy celebrado entre todos sus compañeros, pero sobre todo, ha sido muy especial para su sustituta durante estos días, Nuria Roca, que lo ha recibido entre lágrimas.

Motos explicó a través de un vídeo publicado en sus redes sociales que había estado en contacto con una persona positivo por covid, por lo que por precaución y hasta que le diesen el resultado de su correspondiente prueba, no iba a asistir al programa. En un primer test, el presentador dio negativo, por lo que parecía que volvería a El Hormiguero al día siguiente, pero tras aparecer anticuerpos en la serológica, se repitió la prueba PCR, que finalmente dio positivo.

Desde entonces fue Nuria Roca la que se puso al frente del programa, consiguiendo el récord de audiencia de la temporada con la visita de la periodista Susanna Griso superando los 3,9 millones de espectadores. La presentadora reconoció que en el momento que se lo comunicaron entró en pánico y, según explica, no consigue recordar su primer programa.

"Te quiero y eres una de mis personas favoritas"

Finalmente, después de superar el coronavirus, Pablo Motos ha podido volver este jueves 11 de febrero a El Hormiguero y ha sido muy bien recibido entre todos sus compañeros, incluso su sustituta durante estos días ha llorado de la emoción.

Por otro lado, el presentador de El Hormiguero ha relatado lo extraño que se le ha hecho no poder hacer el programa durante estos días, ya que es la primera vez que falta en 15 años, "he hecho el programa estando enfermo, recién operado, he enterrado a mi padre y a mi madre y he vuelto a hacer el programa con el corazón roto". Y, por ello, ha querido agradecer a Nuria Roca el gran trabajo que ha hecho: "Has iluminado el plató cada minuto. Has hecho que cada noche sea especial. Le has dado al programa un toque diferente. Has estado graciosa, rápida, inteligente, humilde... y como presentadora tienes una alegría muy contagiosa. Te quiero y eres una de mis personas favoritas".