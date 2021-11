La desagradable entrevista al 'estafador del amor' en Más Vale Tarde

Tras ser condenado a tres años y medio de prisión y a pagar una indemnización de 70.000 euros a la víctima, Albert Cavallé, conocido como el 'estafador del amor', concedió este miércoles una entrevista a Cristina Pardo e Iñaki López para el programa de La Sexta 'Más Vale Tarde'.

El pasado jueves se conocía la noticia de que el archiconocido 'estafador del amor' era declarado culpable por la Audiencia de Barcelona por delito continuado de estafa. Por este motivo, Cristina Pardo e Iñaki López invitaron a través de videollamada al programa a Albert Cavallé y a su abogado David Sans, lo que acabó siendo una de las entrevistas más desagradables y bochornosas que se han visto en el programa de La Sexta.

Cavallé acusó a Marlasca de estar imputado

Cristina Pardo comenzó leyendo un extracto de la condena a Albert Cavallé por la estafa a la que fuera su pareja, que se vio interrumpida en numerosas ocasiones por el condenado con acusaciones y faltas de respeto hacia el equipo del programa. El 'estafador del amor' empezó a acusar en el programa que Manu Marlasca, jefe de Investigación de laSexta y colaborador del programa, de haber sido imputado también por un delito. Aunque Pardo trató de reconducir la entrevista, sus intentos fueron nulos frente a la cabezonería de Cavallé quien siguió vociferando y realizando gestos obscenos, por lo que acabó interviniendo Iñaki López en un intento de encauzar la entrevista tal y como la había previsto.

Hasta que Cristina Pardo estalló. Enfadada con la actitud del entrevistado, decidió leer la parte de la sentencia que señalaba el fin por el que Cavallé había conquistado a su ex pareja: "Usted pidió cuatro créditos y gastó dinero con la Visa; se beneficia en todo momento". Por otro lado, la sentencia recoge que el condenado buscaba constantemente nuevas formas de lucrarse y que mintió a la que fuera su ex pareja para utilizar su patrimonio en su propio beneficio: "Hablan de usted actos de depredación sobre su pareja".

"Sois todos la misma mierda"

Pero el 'estafador del amor' siguió empeñado en sabotear la entrevista. Cavallé comenzó a atacar a Pardo de nuevo: "Te voy a decir que quienes cometen actos de depredación informativa es usted y su jefe, que están imputados los dos en una causa y van a tener que declarar". A lo que la presentadora se defendía diciendo: "Yo no estoy imputada". Estas palabras irritaron aún más al entrevistado, quien siguió con las acusaciones e, incluso, les insultó: "Sois todos la misma mierda".

La periodista, al ver que la situación no cambiaba, decidió dar por finalizada la entrevista por falta de interés en lo que estaba diciendo, cosa que cabreó aún más a Cavallé, que la estaba finalizando porque no le convenía. Pardo mantuvo la calma y le espetó que si se acepta una entrevista en televisión, uno debe ser educado. Sin embargo, el condenado siguió en sus trece: "No le voy a dejar hablar".

Tras este mal rato, Iñaki López dio la palabra al abogado del 'estafador del amor' para que contara su versión de los hechos. Cuando Sanz habló sobre el caso y la acusación, Cavallé no se quedó quiero y siguió haciendo imposible llevar a cabo la entrevista, haciendo peinetas a cámara dirigidas a los periodistas del programa y sacándoles la lengua.

Se trata de la entrevista más surrealista que ha tenido el programa desde su creación.