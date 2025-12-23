La Asociación de Usuarios de la Comunicación pide a la CNMC que investigue "La casa de los gemelos 2" por violencia, discriminación y riesgos para menores

La Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) ha solicitado formalmente a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que investigue el reality online 'La casa de los gemelos 2' por un posible incumplimiento de la Ley General de la Comunicación Audiovisual. La petición, registrada este 23 de diciembre, reclama un pronunciamiento del regulador sobre los contenidos del programa, difundido a través de distintas plataformas de internet.

En un comunicado, AUC advierte de que la segunda temporada del formato podría vulnerar varios preceptos de la Ley 13/2022, pese a emitirse fuera del circuito de la televisión convencional. La asociación recuerda que la primera edición fue retirada de forma abrupta tras su estreno, después de que se produjeran agresiones e insultos, y sostiene que el programa ha regresado intensificando conductas como la violencia física y verbal, el consumo abusivo de alcohol, comentarios homófobos y discriminatorios, así como escenas de carácter escatológico.

Uno de los episodios más graves, según destaca AUC, fue la expulsión de Labrador tras agredir a la drag Cherilyn después de silbar el 'Cara al Sol', un incidente que ha reavivado la polémica en torno al reality y su falta de control editorial.

La asociación subraya que, aunque el entorno digital cuente con obligaciones más laxas que la televisión, la normativa vigente establece que todos los contenidos audiovisuales deben respetar la dignidad humana, promover la igualdad y evitar la incitación al odio o a la discriminación. AUC pone el acento en la protección de los menores, al recordar que los diez primeros episodios se emitieron sin calificación por edades y que, aunque posteriormente se añadió una advertencia para mayores de 18 años, esta resulta "poco visible y difícilmente apreciable en pantalla".

Además, la organización alerta del malestar creciente entre los anunciantes por el posible impacto reputacional de aparecer vinculados al programa. Según AUC, varias marcas, incluidas grandes empresas, plataformas de streaming y publicidad institucional, han mostrado su preocupación por asociar su imagen a un formato envuelto en constantes polémicas.

Antena 3 recalca la dificultad de controlar la publicidad

La controversia ha llegado también a los informativos. 'Antena 3 noticias' ha dedicado recientemente un reportaje al programa, en el que denuncia la ausencia de filtros, la falta de edición y la inexistencia de una clasificación clara por edades. El informativo pone el foco en la dificultad de controlar el contexto publicitario en plataformas como YouTube, donde no se define ni la franja horaria ni el perfil del público ante el que aparecen los anuncios.

Más allá del caso concreto de 'La casa de los gemelos 2', el debate reabre la discusión sobre la desigual regulación entre la televisión tradicional y las plataformas digitales, un vacío que, según AUC y los expertos citados, empieza a generar presión tanto sobre los creadores de contenido como sobre las marcas y los propios reguladores.