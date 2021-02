Carlos Alsina: "A Pablo Iglesias le gustaría decidir si yo vengo a El Hormiguero"

Carlos Alsina ha estado en El Hormiguero tras recibir el premio al Mejor Periodista del año 2020 por la Asociación de Prensa de Madrid. Alsina bromea comparando la hora en la que se levanta él con la de Pablo Motos, y nos cuenta cómo escribe su famoso monólogo de las ocho: "El monólogo sale de la combinación de tener la radio puesta con Juan Ramón Lucas y a ti en la tele con el volumen bajito".

¿Cómo se conocieron Pablo Motos y Carlos Alsina?

Pablo Motos y Alsina recuerdan cuándo se conocieron. "Cuando tú hacías 'Protagonistas' en Valencia. Me dijeron que había un chaval en la redacción de Valencia al que le gustaba tanto la radio que dormía en la emisora y al que habían visto asearse por las mañanas en el baño", explica el periodista radiofónico. Pablo Motos lo confirma: "Me contrataron por encima de mis posibilidades y me quedaba estudiando por las noches y fingía después que venía de casa".

Alsina ha reflexionado en El Hormiguero sobre el señalamiento que se hace a algunos periodistas, en palabras de Motos, "como si fueran de la oposición". "El señalamiento siempre ha existido", recuerda Carlos Alsina. "Antes se quedaba en el ámbito privado. La novedad es que hay una parte del Gobierno que se exhibe en esos comportamientos, que quiere que sepamos que puede mencionar periodistas con su nombre en ruedas de prensa del Palacio de la Moncloa", apunta el director de Más de uno. "¿Se le fue la olla a Pablo Iglesias cuadno dijo en el Congreso que los medios tienen más poder que él?", le ha preguntado Pablo Motos a Alsina, que considera que el discurso de Iglesias es "muy coherente con su trayectoria": "Aspira a decidir desde el poder si yo puedo estar en este programa esta noche o no. Se encuentra con nuestra resistencia... si nadie le controlaba la escaleta de 'La tuerka', ¿por qué tiene que controlarnos él la nuestra?", asegura.

El poder de los medios

"El vicepresidente del Gobierno no puede salir a decir que no tiene poder y que las empresas de comunicación tienen más poder que él", subraya Carlos Alsina. Y el periodista recuerda: "las televisiones privadas necesitan una licencia del Gobierno, las cadenas de radio requieren de una concesión administrativa...". "Yo no tengo más poder que él. Él ha llegado a la vicepresidencia del Gobierno con el mismo poder mediático que ahora le irrita... la misma Atresmedia, la misma Mediaset, el mismo diario El Mundo", asevera el periodista. Carlos Alsina se ha atrevido además a resumir el 'Caso Dina' en unos minutos en el programa de Antena 3.

El hacha de guerra entre PSOE y Podemos

"El hacha de guerra entre Psoe y Podemos siempre ha estado ahí...", asegura Carlos Alsina. "Sánchez me explicó personalmente que PSOE y Podemos tienen una cultura política tan distinta que era imposible que se pusieran de acuerdo para gobernar España. La aspiración de Sánchez era absorber el voto de Podemos, eso no me lo dijo claro, y creo que lo está consiguiendo, veremos que pasa en las próximas generales", argumenta Alsina. "Es un matrimonio de conveniencia en el que los dos tienen la intención de hacerse con el electorado del otro", considera el periodista, que opina que esa es la razón de tantas trifulcas internas que ya cansan a la ciudadanía.

También ha analizado Carlos Alsina la situación del Partido Popular: "Casado tiene una situación complicada... pero, no haberte pedido presidente del PP".

¿Cuál es la relación de Pablo Motos con el CNI?

Carlos Alsina ha hecho una pregunta incómoda a Pablo Motos, como no podía ser de otra manera. "¿Cuál es la relación de Pablo Motos con el CNI?", le ha preguntado Alsina. Motos cuenta que estuvo de visita en el CNI y que al final de su visita le afirmaron que lo habían investigado por si pertenecía a Al Qaeda. "Me hice una foto con un terrorista de Al Qaqueda, que afortunadamente está entre rejas, en bañador en la playa de Denia", cuenta Motos. "¿Y esa historia se la creyó el CNI?", ha bromeado Alsina tras escuchar la historia del presentador de El Hormiguero.