Así emocionó Alsina a España con su diario de la pandemia

LEER MÁS El emotivo discurso de Alsina defendiendo el periodismo por encima de quienes quieren silenciarlo

Los diarios de la pandemia de Carlos Alsina se convirtieron en referencia durante las mañanas después que se anunciase el estado de alarma en España, hace aproximadamente un año. Repasamos aquí los más destacados.

"Vamos a tener que reinventarnos todos, reconstruirnos para poder resurgir"

16 de marzo. Primer diario de la pandemia de Carlos Alsina en Más de uno. "Ya queda un día menos para dejar todo esto atrás", comenzaba Alsina, que reflexionaba sobre los aplausos a los sanitarios desde los balcones y el inicio de unas medidas que siguen presentes hoy en día en nuestro país.

"Pensando en cuál podría ser el himno, he reparado en la canción más pegadiza que suena cada día, desde hace cinco años, en este programa. Si usted aún no la conoce es que no nos sintoniza antes de las siete de la mañana. Hoy, y desde hoy, se la voy a poner a esta hora. Hasta que todo esto pase. En tres días ya verá como se descubre a usted mismo canturreándola. No se corte y súmese cada mañana al coro. De este himno que, en italiano por cierto, dice 'pretendamos que todo va bien'", así finalizaba Alsina, haciendo referencia a un 'Facciamo finta che' que sería referencia en los días de pandemia.

"Queda todo por hacer, aunque termine el Diario"

El 8 de mayo terminaba el diario de la pandemia con las dudas de Alsina: "Tengo dudas sobre cuándo debe terminar un Diario como éste. Hoy escribo la páginas del día número cuarenta. Con 'C' de confinamiento. ‘C’ de cuarentena. Confinamiento aliviado, y en fase de cambiar de fase en casi todo el país".

Y finalizaba con el 'Facciamo finta che', el himno que acompañó a Más de uno y sus diarios en tiempos de pandemia: "Como hemos hecho cada día, a esta hora, desde el lejano dieciséis de marzo, aclaremos la garganta, levantemos la cabeza (estira un poco más el cuello), llenemos de aire los pulmones y vamos a ello. A por el himno".

"Temo que se nos vaya acabando el ánimo"

"Temo que se nos vaya acabando a todos el ánimo. De tanto usarlo, como la canción de la Jurado. Que los memes dejen de resultarnos divertidos", reflexionaba Alsina sobre el ánimo que quedaba en la población con las restricciones y la situación de la pandemia.

Además, Alsina hacía referencia al Resistiré y la fecha de caducidad de la emergencia sanitaria: "Temo que se nos atraganten los vecinos (y nosotros a ellos). Que las ganas de aplaudir flaqueen. Y que el Resistiré se nos haga bola. Temo que no estemos preparados para una emergencia sin fecha de caducidad, la emergencia que nunca se termina".

"Ir volviendo a lo de antes, cuando ya no están todos los de antes"

La crisis del coronavirus sigue dejando muchas víctimas en nuestro país, algo que lamentaba Alsina unos días antes de finalizar el diario de la pandemia: "Y yo le entiendo porque todo eso nos ha ocurrido con las historias que hemos conocido aquí. Sonreír con unas, llorar con otras".

Por ello, comentaba la frase de un oyente sobre las personas que nos han dejado durante la pandemia: "Lo que decía Luis al principio. Ir volviendo a lo de antes cuando ya no están todos los que estaban antes".