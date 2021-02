El emotivo discurso de Alsina defendiendo el periodismo por encima de quienes quieren silenciarlo

LEER MÁS Este ha sido el discurso de Carlos Alsina tras recoger el premio de la Asociación de la Prensa al Mejor Periodista del Año

Carlos Alsina ha recogido el premio Periodista del Año de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) en un acto presidido por los reyes de España y en su discurso ha hecho un alegato por la libertad del periodismo y ha defendido la profesión frente a los que quieren silenciarla.

Tras recordar los dos consejos que un periodista le da a un becario en la mítica película 'Primera Plana' de Billy Wilder "la primera, no terminar las frases con una preposición. La segunda, no fiarte jamás de un colega", Alsina ha querido comenzar su discurso resaltando lo que tienen en común todos los premiados en esta edición de los premios de la APM. Ha dicho que "nos gusta trabajar y no tanto teletrabajar" y recuerda a los directivos de las empresas de comunicación que esta situación es excepcional y que "no se pueden investigar desde el salón de casa con la fibra".

Ha señalado que a todos los periodistas premiados "nos interesa la verdad y nos irrita la mentira", que antes de informar nos interesa escuchar y que este año hemos tenido que aprender a contar algo que nunca había sucedido, en referencia a la pandemia mundial del Coronavirus. También recuerda que "nos hemos dado cuenta de lo poco que sabemos de ciencia" y de "lo poco que sabíamos de las residencias de mayores". Y ha añadido que tenemos en común que "nos dedicamos a contar lo que vemos".

La autocensura, uno de los mayores peligros en nuestra profesión

El director de Más de uno se ha referido al que considera uno de los mayores peligros de la profesión: la autocensura. Ha dicho que la situación actual de la profesión periodística se parece cada vez más a la de la película de Alfred Hitchcock 'Los Pájaros', los periodistas metidos en la cabina mientras bandadas de grajos se estrellan contra el cristal. Ha lamentado las campañas de personas emboscadas en las redes sociales con el principal objetivo de que el periodista se autocensure.

Alsina ha explicado que la autocensura es, por ejemplo, rechazar hablar de un tema para evitar que una "jauría tuitera" se te eche encima y en este punto ha contado una historia que vivió con Luis del Olmo que sirve para ilustrar su rechazo a la autocensura y a quienes quieren silenciar al periodismo.

Carlos Alsina ha relatado cómo en una pausa de publicidad en el programa de radio 'Protagonistas' de Luis del Olmo, éste recibió una llamada de Interior en la que le avisaban de que se había librado de un atentado de ETA y que la banda terrorista iba a por él. Tras esa llamada, Del Olmo le dijo a Alsina que había decidido que tenía que dejar la profesión porque estaba poniendo en peligro a su familia. Días después Alsina le volvió a preguntar sobre su decisión y el líder de 'Protagonistas' le dijo que iba a continuar adelante por estas palabras que le dijo su mujer: "Si te retiras te han silenciado y es como si lo hubieran conseguido, como si te han matado".

Al hilo de esta anécdota, Carlos Alsina ha concluido su discurso reivindicando la profesión periodística y resaltando que "la manera de combatir a quien te quiere silenciar es seguir informando".

El rey: "Alsina crea complicidad con los oyentes conjugando rigor con humor"

Tras las palabras de Carlos Alsina, El lrey Felipe VI ha pronunciado un discurso en que además de destacar que siempre le ha gustado la profesión periodística, ha confesado que siempre ha procurado entenderla mejor.

Felipe VI ha resaltado las virtudes de los distintos premiados, Francisco Giménez-Alemán, Carlos Franganillo, Clara Jiménez Cruz, Jaime Santirso, Constantino Mediavilla, Fernando Peinado, Elena Jiménez, Laura Galaup y Manuel Rico. y respecto a Carlos Alsina ha dicho que "crea una complicidad con los oyentes, conjugando el rigor con el humor y cierra su programa siempre con un mensaje de esperanza".

El rey también ha tenido palabras de cariño hacia Fernando Ónega, periodista y colaborador de Más de Uno, cuyo hermano ha fallecido por coronavirus.

A lo largo de su discurso el rey Felipe VI ha hecho referencia a las dificultades actuales a las que se enfrenta el periodismo, la crisis en el sector o el cambio constante de la tecnología pero aún así ha hecho hincapié en la importancia de la profesión periodística que tiene "la enorme misión de perseguir la verdad".